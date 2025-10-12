El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Garamendi posa para este periódico en la sede de CEOE en Madrid.

Antonio Garamendi posa para este periódico en la sede de CEOE en Madrid. Virginia Carrasco

Antonio Garamendi

Presidente de CEOE
«Yolanda Díaz se salta el Parlamento y la justicia por intereses propios»

Acusa a la vicepresidenta y ministra de Trabajo de fomentar una inseguridad jurídica «inmensa y permanente»: «Está cambiando todo»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:00

Comenta

No quiere entrar en batallas dialécticas pero tampoco que se manipulen sus palabras, que se haga demagogia y se pinte a los empresarios como los ... malos de la película. Aunque diga que no le duele, a Antonio Garamendi (Getxo, Vizcaya, 1958) se le percibe ya cansado de esta guerra de insultos y acusaciones, así los interpreta, que le llega de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Se me está poniendo una etiqueta de vago, de machista, que no me merezco ni se merece nadie», se lamenta el presidente de CEOE en esta entrevista concedida un día después de que estallara la polémica por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  3. 3

    Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»
  4. 4

    Rematan las obras en el Cerro de San Cristóbal para incorporarlo a la red de parques forestales
  5. 5

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: Â«Fuimos los primeros sorprendidosÂ»
  6. 6

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  7. 7

    Una colisión múltiple deja siete heridos en la carretera de La Granja
  8. 8

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  9. 9

    Gresca entre patronal y sindicatos: ¿tiene Castilla y León un problema de escaqueo laboral?
  10. 10 Retiran de farmacias y supermercados clorhexidina de ocho marcas por su contaminación con una bacteria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Yolanda Díaz se salta el Parlamento y la justicia por intereses propios»