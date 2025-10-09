El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Camareros en un bar de Bilbao. Y. Iturgaiz

Yolanda Díaz abre la puerta a dos subidas del salario mínimo cada año

La vicepresidenta segunda pretende fijar por ley una revisión semestral en función de la inflación así como blindarlo para que no pueda ser absorbido por otros pluses

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:33

Comenta

Los empresarios, y las familias, pueden enfrentarse a partir del año que viene no a una, sino a dos subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) ... en el mismo ejercicio. Este es el deseo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que abre ahora la puerta a una revisión de la remuneración más baja por ley para un empleo a tiempo completo a mitad de semestre en función de la inflación, tal y como ha adelantado este jueves ABC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  2. 2

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  3. 3

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  4. 4 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  5. 5 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  6. 6 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  7. 7 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto
  8. 8 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  9. 9

    Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio
  10. 10 Pillan a un joven mientras realizaba una pintada en una pared de Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Yolanda Díaz abre la puerta a dos subidas del salario mínimo cada año

Yolanda Díaz abre la puerta a dos subidas del salario mínimo cada año