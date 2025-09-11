El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sede del Banco Central Europeo en Francfourt, Alemania Reuters

¿Qué supone la decisión del BCE de mantener los tipos?

El organismo que preside Christine Lagarde opta por mantener la prudencia en un contexto marcado por la crisis política abierta en Francia y la escada de tensión con Rusia

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:11

El Banco Central Europeo (BCE) se siente cómodo con los tipos de interés en el 2% y bajo esa premisa, la entidad que dirige Christine ... Lagarde optó este jueves por dejar el precio del dinero intacto en ese nivel, constatando que han llegado a su fin los tiempos en que las reuniones se contaban por bajadas. «La inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2% a medio plazo y la valoración del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios», justificó el organismo en un comunicado.

