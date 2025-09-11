El BCE mantiene los tipos en el 2% y sigue con atención la situación en Francia

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener los tipos de interés en el 2%, como ya hizo en el mes de julio. ... Los datos avalan esta decisión: la inflación de la Eurozona se situó en el 2,1% en agosto, dentro de los márgenes de la institución comunitaria. La actividad económica, sin embargo, sigue sin despegar -apenas creció un 0,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año. Además, el BCE sigue con atención la situación en Francia, donde preocupa la elevada deuda pública y el aumento de la prima de riesgo tras la caída de su primer ministro, François Bayrou.

Las proyecciones económcias del BCE presentan una imagen similar a lo que se esperaba en junio: la inflación cerrará 2025 en el 2,1%, antes de reducirse aún más en 2026 (1,7%) y repuntará ligeramente en 2027 (hasta el 1,9%). La tasa subyacente, aquella que excluye el precio de la energía y de los alimentos fresco, se mantendrá ligerametne por encima y premanecerá en el 2,4% en 2025 y caerá al 1,8% y al 1,9% en 2026 y 2027, respectivamente.

En cuanto a la actividad económica las previsiones son ligeramente mejores para este año (espera que la Eurozona crezca un 1,2%, frente al 09% que se esperaba en junio). Los datos son algo peores que en el mes de junio para las proyeciones de 2026 (ahora del 1%), mientras que se espera que la economía crezca un 1,3% en 2027.

En su reunión previa, antes de verano, en julio, el posible choque comercial entre la UE y EE UU era uno de los factores que generaban más incertidumbre. Esta misma semana, la presidenta de la Comisión Europea ha defendido el pacto cerrado con Donald Trump asegurando que «Europa tiene el mejor acuerdo posible», debido a las excepciones acordadas con Washington para sectores como el automovilístico.

Los mercados aguardan con interés la rueda de prensa de la presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde y que comenzará a las 14.45 horas.