El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sidenor responde que «ha puesto en manos de sus abogados» la investigación sobre Jainaga

Recuerda que el 1 de julio suspendió sus relaciones comerciales con Israel, tras hacerlo el Gobierno en abril

Ana Barandiaran

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:20

Comenta

«Sidenor ha puesto el tema en manos de sus abogados y seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado, a quien ... le dará toda la información que obre en su poder». Así ha respondido a la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, por delitos de contrabando y participación en un delito de lesa humanidad o genocidio debido a las ventas de acero a la empresa de armas israelí IMI Systems. El juez Francisco de Jorge ha iniciado diligencias previas ante la querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa en que se denuncia que estas operaciones se han realizado sin solicitar la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  2. 2 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  5. 5 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  6. 6

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  9. 9 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  10. 10

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sidenor responde que «ha puesto en manos de sus abogados» la investigación sobre Jainaga

Sidenor responde que «ha puesto en manos de sus abogados» la investigación sobre Jainaga