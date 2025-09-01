El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Analista observa los gráficos de las acciones en Wall Street. AFP

Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo pero el mercado aún ve margen de subida

Los mercados encaran septiembre en zona de máximos pese a los vaivenes comerciales y las dudas sobre el ritmo de bajada de los tipos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03

Convivir con la incertidumbre. Esa es la máxima que el mercado ha aplicado en los últimos meses y llevó a las Bolsas a cerrar agosto ... en zona de máximos: niveles históricos para Wall Street y el Ibex-35 en el entorno de los 15.000 puntos tras recuperar en el último mes el umbral más alto desde 2008. El acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, la extensión de la tregua arancelaria con China, los resultados empresariales y la expectativa de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) pese a las injerencias de Donald Trump sobre este órgano independiente han inyectado optimismo a los parqués.

