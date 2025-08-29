La inflación se mantiene sin cambios en agosto en el 2,7%

La inflación cierra el verano sin cambios. El IPC del mes de agosto se mantiene en la misma cota que se quedó en julio en ... el 2,7% cuando aumentó cuatro décimas porcentuales por el alza del precio de la energía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra adelantada del centro estatal de estadística confirma la pausa en la escalada de precios este ejercicio tras las subidas de junio (+0,3 p.p.) y julio (+0,4 p.p.) que dejaron el crecimiento interanual en el número actual.

La pausa de la expansión, en esta ocasión, se debe, según el INE, a que los precios de los alimentos y las medidas no alcohólicas disminuyeron más que los datos registrados en agosto del año pasado y que la electricidad también moderó su encarecimiento.

Sin embargo, la inflación subyacente, el índice que excluye los precios de la energía y los alimentos no elaborados, sube una décima hasta alcanzar el 2,4% interanual. Con este avance, la inflación subyacente encadena dos meses de alzas interanuales. «La estabilidad de los precios y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo», defiende el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

Lejos de Europa

A pesar de esta estabilización, las cifras españolas se sitúan muy lejos de la media comunitaria y también del objetivo del Banco Central Europeo del 2% para los datos de IPC. Precisamente, esta frontera es la media que marcaron los precios del club comunitario el pasado mes de julio.

La inflación subyacente, que excluye el efecto de los precios más volátiles como energía y alimentos frescos y sirve de referencia principal para Fráncfort, se mantuvo también estable en la UE en el 2,3 %, la misma cota que en mayo y junio, según el índice armonizado de precios de consumo publicado este miércoles por Eurostat.