El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Eva Parey

La inflación se mantiene sin cambios en agosto en el 2,7%

El índice que excluye precios de la energía y alimentos no elaborados asciende una décima hasta el 2,4%

José A. González

José A. González

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:00

La inflación cierra el verano sin cambios. El IPC del mes de agosto se mantiene en la misma cota que se quedó en julio en ... el 2,7% cuando aumentó cuatro décimas porcentuales por el alza del precio de la energía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra adelantada del centro estatal de estadística confirma la pausa en la escalada de precios este ejercicio tras las subidas de junio (+0,3 p.p.) y julio (+0,4 p.p.) que dejaron el crecimiento interanual en el número actual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  4. 4

    Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»
  5. 5

    Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado
  6. 6 Un joven atrincherado en Alicante se suicida tras 35 horas de infructuosa negociación
  7. 7

    Los rescoldos vandálicos de El Cuadro se reactivan con las últimas agresiones
  8. 8 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  9. 9 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  10. 10 Nuevo intento de robo en un súper de Valladolid: trata de huir en patinete y agrede al vigilante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La inflación se mantiene sin cambios en agosto en el 2,7%

La inflación se mantiene sin cambios en agosto en el 2,7%