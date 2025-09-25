El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El fabricante alemán Bosch anuncia 13.000 despidos por la crisis de la automoción

El recorte de plantilla afectará de manera especial a las cinco plantas germanas

Juan Carlos Barrena

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:26

La crisis del automóvil ha alcanzado al mayor productor mundial de piezas para su fabricación. El grupo Bosh ha anunciado hoy la supresión de 13. ... 000 empleos hasta 2030, sobre todo en Alemania y su departamento de 'Mobility'. Un portavoz de la empresa destacó que los mayores recortes de puestos de trabajo se llevarán a cabo en sus plantas de Stuttgart-Fuerbach, Waiblingen, Schwieberdingen y Bühl/Bühlertal, todas ellas en el sureño estado federado de Baden-Württemberg, así como en su factoría de Homburg en la región del Sarre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  3. 3 El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025
  4. 4

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  5. 5

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  6. 6 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8

    El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»
  9. 9 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  10. 10

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El fabricante alemán Bosch anuncia 13.000 despidos por la crisis de la automoción

El fabricante alemán Bosch anuncia 13.000 despidos por la crisis de la automoción