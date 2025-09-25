El fabricante alemán Bosch anuncia 13.000 despidos por la crisis de la automoción

La crisis del automóvil ha alcanzado al mayor productor mundial de piezas para su fabricación. El grupo Bosh ha anunciado hoy la supresión de 13. ... 000 empleos hasta 2030, sobre todo en Alemania y su departamento de 'Mobility'. Un portavoz de la empresa destacó que los mayores recortes de puestos de trabajo se llevarán a cabo en sus plantas de Stuttgart-Fuerbach, Waiblingen, Schwieberdingen y Bühl/Bühlertal, todas ellas en el sureño estado federado de Baden-Württemberg, así como en su factoría de Homburg en la región del Sarre.

«Tenemos que trabajar con urgencia en la competitividad del área de 'Mobility' y continuar reduciendo permanentemente nuestros costes. Para ello moveremos muchas palancas», declaró Stefan Grosch, gerente y director de recursos humanos de Bosh, quien destacó que «lamentablemente, no podemos evitar una nueva reducción de puestos de trabajo más allá de lo ya comunicado. Nos duele mucho, pero, por desgracia, no hay otra alternativa».

La crisis de la industria automovilística ha afectado gravemente al mayor proveedor de piezas para automóviles del mundo. Desde finales de 2023, Bosch ha puesto en marcha toda una serie de programas de reducción de plantilla. De hecho, a principios del año pasado ya se comunicó la necesidad de eliminar 9.000 puestos de trabajo en Alemania en la división 'Mobility'.

El director de movilidad, Markus Heyn, y el de recursos humanos, Grosch, dejaron claro recientemente en una entrevista con los periódicos 'Stuttgarter Zeitung' y 'Stuttgarter Nachrichten' que el proveedor debe realizar recortes drásticos. Según ellos, los costes anuales de la división deberían reducirse en 2.500 millones de euros. Grosch alertó de que la brecha de costes debería reducirse considerablemente en los próximos años y cerrarse a más tardar en 2030.

El poderoso sindicato sectorial del metal IG Metall reaccionó indignado. «No hay duda de que la situación en la industria automovilística y de proveedores alemana y europea es muy tensa», afirmó Frank Sell, presidente del comité de empresa del sector Mobility, según un comunicado, en el que añadió que «sin embargo, rechazamos rotundamente una reducción de personal de esta magnitud histórica sin compromisos simultáneos para garantizar nuestras sedes en Alemania».

Sell criticó que Bosch estaba perdiendo la confianza y provocando «una devastación social en muchas regiones». «¡Tras sus últimos anuncios, Robert Bosch se revolvería en su tumba!», reprochó a su vez Christiane Benner, presidenta de IG Metall, a la dirección de la empresa en un comunicado. «Están pisoteando los valores que han llevado al éxito a Bosch: fiabilidad, responsabilidad y trato justo entre todos», afirmó la líder del sindicato que cuenta con 2,3 millones de afiliados en Alemania.

El año pasado, la facturación de la división de proveedores se redujo un 0,7%, hasta los 55.800 millones de euros. La mayor división de Bosch es responsable de más del 60% de la facturación total, que asciende a unos 90.000 millones de euros. En Alemania, el número de empleados se redujo a finales de 2024 en unos 4.500, hasta situarse en más de 129.600. Según Grosch, la división de 'Mobility' en Alemania contaba últimamente con algo más de 70.000 empleados.