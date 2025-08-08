El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bruselas desembolsa el quinto pago de los fondos europeos a España

La Comisión restó 1.100 millones del paquete por, entre otras cosas, el fracaso del Gobierno para acordar la subida del impuesto al diésel

C. P. S.

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:41

España ha recibido este viernes el desembolso del quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia para España, que lleva asociados 23.100 millones -8. ... 000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos-. Este pago del que Bruselas descontó 1.000 millones por el incumplimiento del Gobierno de dos hitos clave: la subida fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales, ha sido confirmado por la Comisión Europea.

