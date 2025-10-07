El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Banco Sabadell. EP

Zurich, el principal socio estratégico del Sabadell con casi un 5%, confirma que no acudirá a la opa

Perder la alianza de bancaseguros que mantiene con la catalana supondría un duro golpe para su negocio en España

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 11:07

Comenta

Los accionistas de Banco Sabadell empiezan a tomar partido público en la opa a pocos días de que termine el periodo de aceptación. Después ... de la polémica decisión de David Martínez -principal accionista del Sabadell con un 3,8% de la entidad- de acudir a la oferta de BBVA, el principal socio estratégico de la catalana con casi el 5% del capital, el gigante suizo Zurich, ha confirmado que no irá al canje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  2. 2 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  3. 3

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  4. 4

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  7. 7 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  8. 8 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  9. 9 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  10. 10

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Zurich, el principal socio estratégico del Sabadell con casi un 5%, confirma que no acudirá a la opa

Zurich, el principal socio estratégico del Sabadell con casi un 5%, confirma que no acudirá a la opa