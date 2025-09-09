Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su fase decisiva con algunas dudas en torno al éxito de la operación, especialmente por el ... porcentaje de aceptación que el banco vasco alcanzará finalmente. Con la entidad inmersa ya en una ronda de contactos para 'vender' las bondades de su oferta a inversores y accionistas, la catalana dejó entrever este martes la postura que su consejo de administración adoptará en el informe en el que, antes del 19 de septiembre, debe emitir su valoración y recomendación sobre la opa.

El consejero delegado del banco, César González-Bueno, expresó su confianza en que BBVA mejore su propuesta en la recta final del periodo de aceptación iniciado el lunes, a pesar de que Carlos Torres, presidente del banco con sede en Bilbao, se mantiene firme en que tal mejora no existirá. «El sentido común nos lleva a creer que no puede ser la oferta definitiva... el valor del Sabadell es más atractivo», indicó el banquero en un foro financiero organizado por Barclays.

El mercado también sigue descontando un giro de estrategia de BBVA, sobre todo para convencer a los pequeños inversores -muchos de ellos también clientes del Sabadell- de que el proyecto en común generará más más valor a largo plazo que con la catalana en solitario. Tras la publicación del folleto de la opa, y la evolución en bolsa de ambas entidades, vender títulos del Sabadell en el mercado es entre un 8% y un 9% más rentable estos días que acudir a la opa.

Eso no quiere decir que los inversores duden del valor estratégico de la fusión. Ni tampoco del financiero. Pero los analistas sí temen que los minoristas -que representan en torno a la mitad del capital del banco, según fuentes consultadas- acudan a la opa si no hay una mejora. «No descartamos la posibilidad de que BBVA mejore la ecuación de canje y/o el pago en cash justo antes de que termine el plazo de aceptación. La remuneración prevista para los accionistas del Sabadell entre 2025 y 2027 es francamente atractiva, con un plan para destinar 6.300 millones de euros entre dividendos y recompras de acciones que representan el 36% de la capitalización bursátil actual», indica Rafael Alonso, analista de Bankinter. «Dicho de otra manera, el plan de SAB es equivalente a una rentabilidad media anual estimada del entorno del 12% frente al 10% para BBVA en el mismo periodo según nuestras estimaciones», añade.

Sinergias

González-Bueno también aprovechó su información para poner en duda las cifras que BBVA ha incluido en el folleto de la opa. «Como en la primera oferta, también echamos de menos más concreción», apuntó González-Bueno.

En este sentido, apuntó directamente a las estimaciones de sinergias -de unos 900 millones de euros-, que según indicó se han realizado dando por sentado que la prohibición del Gobierno a la fusión durará solo tres años, cuando ese periodo podría ser prorrogable a otros dos.

En el documento que la CNMV hizo público el pasado viernes, BBVA estima que la fusión con Sabadell podría estar completada entre seis y ocho meses después de que expire el veto del Gobierno, logrando las sinergias esperadas en el cuarto año, después de los tres de bloqueo. Eso sí, dejando claro que el plazo empezará a contar «tras la adopción de la decisión correspondiente por parte de los órganos sociales competentes de las sociedades».

En todo caso, desde la vallesana ponen en seria duda ese plazo. «Un proceso así no puede ocurrir el primer día, inmediatamente después», advirtió González-Bueno.

Cabe recordar que, tal y como recuerda BBVA en el folleto, la fusión estaría sujeta a la obtención de la autorización de la persona titular del Ministerio de Economía. Sin embargo, el banco también se aferra a la esperanza de que esos tres años iniciales de veto a la unión total de ambas entidades se vea reducido ante las trabas jurídicas que el Ejecutivo podría encontrar durante ese tiempo si el Tribunal Supremo da la razón al banco en su recurso contra las condiciones impuestas por el Consejo de Ministro. De ser así, BBVA estima que la fusión podría adelantarse como mucho un año.