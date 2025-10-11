El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Tordesillas quiere coger velocidad ante el Mirandés B

El Mojados visita Soria con el reto de levantar el vuelo a costa del Almazán

Juan Diez Regidor

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:50

Icono16:59

TORDESILLAS - MIRANDÉS B (0-0)

Comienza el partido en Las Salinas

16:55

El Torde, a por la regularidad

Un punto de seis en casa obliga al Torde a sumar de tres para acechar a los líderes. Fuera de casa ha cumplido, pero necesita regularidad ante un Mirandés B que le supera por un punto en la tabla.

Icono16:33

TORDESILLAS - MIRANDÉS B

Ya tenemos XI confirmado de un Tordesillas con muchas bajas. Torres, Pesca, Dani Díez o Jorge, titulares habituales que ni siquiera entran en convocatoria.

17:45

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva en Valladolid. Hoy, con el siguiente menú:

  • 17:00 horas. Atlético Tordesillas vs Mirandés B

  • 18:00 horas. Almazán vs Mojados

