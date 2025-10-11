El Tordesillas quiere coger velocidad ante el Mirandés B
El Mojados visita Soria con el reto de levantar el vuelo a costa del Almazán
Juan Diez Regidor
Sábado, 11 de octubre 2025, 16:50
16:59
TORDESILLAS - MIRANDÉS B (0-0)
Comienza el partido en Las Salinas
16:55
El Torde, a por la regularidad
Un punto de seis en casa obliga al Torde a sumar de tres para acechar a los líderes. Fuera de casa ha cumplido, pero necesita regularidad ante un Mirandés B que le supera por un punto en la tabla.
16:33
TORDESILLAS - MIRANDÉS B
Ya tenemos XI confirmado de un Tordesillas con muchas bajas. Torres, Pesca, Dani Díez o Jorge, titulares habituales que ni siquiera entran en convocatoria.
👥 Alineación Vs @CDMirandes B— Atlético Tordesillas (@AtcoTordesillas) October 11, 2025
Farolo
Herrador
Joan
Abraham
Manja
Fer
Conejo
Emi
Chirola
Chatún
Velázquez
Eder
Dieguito
Miguel Hdz
Popi
Sana
Escu
San Nicolás
Revu
Sergio #VamosTorde💪
17:45
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva en Valladolid. Hoy, con el siguiente menú:
17:00 horas. Atlético Tordesillas vs Mirandés B
18:00 horas. Almazán vs Mojados
