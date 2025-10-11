Excesivo castigo al Mojados en Almazán

El colista Mojados volvió al camino de la derrota aunque de manera demasiado abultada conforme a lo realizado contra el Almazán (4-1). Un autogol ... de Mati abrió la cuenta del duelo de La Arboleda. El arranque fue equilibrado y tuvo un primer aviso visitante, el de un cabezazo tímido de Unai a las manos del portero.

SD Almazán Toni Varea; Losi, Ayoub, Checa, De Frutos; Dani Martínez (Junyent, min. 69), Marcos Gil; Ebri (Villanueva, min. 63), Hame (Hugo Jiménez, min. 69), Albitre (Ibra, min. 80); y Óscar (Santa, min. 80). 4 - 1 CD MoJADOS De la Fuente; Churu (Vaquero, min. 46), Méndez, Mati, Andrés; Cerro (Valdés, min. 63), Cristian (Cada, min. 46); Arranz, Anta, Colino (Leal, min. 77); y Unai (Chuchi, min. 46). Goles 1-0 Mati, en propia puerta (min. 21). 2-0 Dani Martínez (min. 25). 2-1 Anta (min. 61). 3-1 Óscar (min. 68). 4-1 Ibra (min. 80).

Árbitro Juan Bustos (Zamora). Sin amonestaciones.

Otros datos La Arboleda. 125 espectadores.

Después de empatar en casa contra el líder Palencia CF, el partido de Almazán (Soria) empezó a torcerse cerca de llegar al ecuador del primer período. Albitre hizo una jugada personal y su centro al área lo envió Mati al fondo de su propia portería. Al mazazo de la manera de recibir el gol se le sumó el segundo castigo cuatro minutos después del primero.

Un potente disparo del pivote Dani Martínez desde la frontal del área se coló por la escuadra. Andrés tuvo la ocasión más clara de los visitantes antes del descanso, pero al controlar y perder velocidad, fue alcanzado por un defensor.

El Mojados intentó tomar el control del mediocampo, combinando posesión y balones largos, y sin renunciar a la idea de juego pese a la desventaja. Esa insistencia fue un síntoma positivo a nivel psicológico, pero el entrenador del Mojados, Diego Macón, tomó la decisión de realizar hasta tres sustituciones al paso por los vestuarios. Vaquero, Cada y Chuchi se sumaron al encuentro como recambios de urgencia.

El Almazán redujo una marcha y el Mojados supo aprovecharlo de cara al recorte de distancias. De la Fuente intervino con acierto ante un par de llegadas locales. El premio de consolación llegó con el gol de Anta, que remató en el primer palo con la puntera ante un envío preciso del revulsivo Chuchi desde la banda.

El 2-1 reactivó a los visitantes, que creyeron en el empate durante varios minutos aunque la reacción no resultó suficiente. Anta rozó la igualada mano a mano ante Toni Varea.

Sin embargo, poco después, Albitre asistió al contragolpe a Óscar, el cual devolvió la renta de dos tantos al Almazán a más de 20 minutos para la conclusión. Esta diana dejó bastante tocado el ánimo del colista. Valdés y Leal fueron los últimos recambios introducidos por Diego Macón.

El castigo aumentó a diez minutos del final, pues el revulsivo Ibra culminó una transición tras un pase interior de De Frutos. Pese a la derrota, la segunda más amplia del arranque liguero amarillo, el Mojados se marchó de la provincia de Soria con la sensación de haber competido y generado ocasiones dentro de un ambiente de suma deportividad. De hecho, el colegiado zamorano Juan Bustos no enseñó tarjetas amarillas.

El conjunto amarillo no pierde la esperanza de revertir la situación, empezando por el partido del próximo domingo (12.00 horas) contra el Mirandés B, que también será lejos del Municipal de Mojados, cuyo siguiente duelo será el último fin de semana de octubre ante el Júpiter Leonés.