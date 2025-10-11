El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jugador del Mojados, en el encuentro de la pasada semana ante el Palencia CF. MAR GARCÍA
TERCERA FEDERACIÓN

Excesivo castigo al Mojados en Almazán

El equipo vallisoletano sigue sin conocer la victoria y es colista tras seis jornadas

Luis Romera. ADG.

Almazán

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:25

Comenta

El colista Mojados volvió al camino de la derrota aunque de manera demasiado abultada conforme a lo realizado contra el Almazán (4-1). Un autogol ... de Mati abrió la cuenta del duelo de La Arboleda. El arranque fue equilibrado y tuvo un primer aviso visitante, el de un cabezazo tímido de Unai a las manos del portero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2 Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño
  3. 3 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  4. 4 Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga
  5. 5 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  6. 6

    La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre
  7. 7

    Rematan las obras en el Cerro de San Cristóbal para incorporarlo a la red de parques forestales
  8. 8

    Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»
  9. 9 Medio siglo de recuerdos para los químicos de 1975
  10. 10

    El asesino confeso de Teresa admite que sabía que la enfermera estaba sola en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Excesivo castigo al Mojados en Almazán

Excesivo castigo al Mojados en Almazán