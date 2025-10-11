Una delicatessen desatasca al Tordesillas

El Atlético Tordesillas cantó su primer gol de la temporada en Las Salinas en la mejor jugada de la temporada en Las Salinas. A veces ... el fútbol es la mar de sencillo. Y si el gol sirve para ganar, felicidad completa, como es el caso. Primer triunfo en casa frente al Mirandés B, tan sufrido como necesario para poner un punto de inflexión en un curso que había arrancado a trompicones.

Atlético Tordesillas Farolo (Eder, min. 52); Manja, Herrador, Joan, Abraham; Abel, Emi (Dieguito, min. 80), Fer, Chirola (Escu, min. 65); Miguel Velázquez (Miguel Hernández, min. 64) y Chatún (Popi, min. 80). 1 - 0 Mirandés B Ekaitz; Alutiz, Udoh, Diego Rosales (Unax, min. 66), Ángel; Hugo Zárate (Jiménez, min. 85), Gracia (Aritz, min. 66), Joaquín (De Lucas, min. 75); Gabriel (Abdoulaye, min. 66), Aarón y Markel.Goles: 1-0 Emi (min. 63). Goles 0-1 Iker Torralvo (min. 53). 0-2 Iker Álvarez (min. 76). 1-2 Medina (min. 81).

Árbitro Manuel Domínguez (El Bierzo). Amonestó al jugador local Abel y a los visitantes Gabriel, Diego Rosales y Udoh.

Otros datos Las Salinas. 350 espectadores.

Todo se disipa con un +3 y en esta ocasión han sido dos seguidos, por lo que la primera gran alegría del curso se da por conseguida. A base de picar piedra, a base de tragar con una hora de partido infumable. Pero igual que el día del Cristo Atlético los rojiblancos hicieron más méritos para no llevarse nada, este sábado con menos encontraron el botín.

Hay que sobrepasar la media hora para descubrir que la contienda se jugaba con porteros. Emergió Farolo para atajar con facilidad un libre directo que a simple vista no parecía sencillo. Al menos sirvió para justificar la presencia de uno y otro equipo en el césped en un primer acto de muy poco que ver, pero, de ver algo, había que mirar muy arriba.

Unos y otros optaban por lanzarla al aire, con los locales en busca de un Chatún que las luchaba todas, que las quería bajar, que las quería correr, pero que no tenia refuerzos como para jugar a todo lo que se quería.

Así que entre ponte bien y estate quieto llegó el descanso sin que ninguno de los dos entrenadores moviera el árbol. No le quedó otra a Álex Izquierdo cuando el cuádriceps de Farolo dijo basta y Eder inauguró el carrusel de cambios. Estaba previsto el siguiente, cuando Emi sacó su chistera.

Tiró un caño en la banda, dejó atrás a su marca y cedió a Chatún que, por fin, consiguió recibir de espaldas, arrastrar al defensor y obsequiar a Emi con un taconazo, que terminó con un pase a la red. Jugadón, golazo y ventaja por primera vez en casa.

El partido se avivó, con un Mirandés B al que ya no le valían las contemplaciones y que, para buscar el empate, metió a sus hombres de refresco. Después de unos minutos en el que los de Álex Izquierdo seguían subidos a la ola del gol, los jabatos se hicieron con el dominio, eso sí, sin peligro real, más allá de una medio-chilena que puso en apuros a la defensa.

Al borde del descuento llegó el peor susto cuando Jimenez recibió con todo de cara y resbaló antes de armar el disparo. La prolongación se fue perdiendo entre centros y balones a la olla sin que el Tordesillas tuviera capacidad para salir ni para que el filial mirandesista generara vértigo. Y con esas, el final.

Feliz, que falta hacia en la Villa del Tratado. Con la euforia de la Copa del Rey en los planes a medio plazo, hacia falta un chute de moral, con el añadido de que el próximo domingo su equipo volverá a jugar en Las Salinas. Con mucho que mejorar todavía, pero sin las urgencias de ir perdiendo comba en una liga que no espera a nadie. Con Emi es más fácil. El futbol, también.