Chatún, protagonista en el primer triunfo en casa del Tordesillas esta Liga. Carlos Espeso
FÚTBOL - TERCERA FEDERACIÓN

Una delicatessen desatasca al Tordesillas

Emi y Chatún fabrican un golazo decisivo para resolver otro partido al filo que, esta vez sí, supone el primer triunfo en casa

Juan Díez Regidor

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:12

Comenta

El Atlético Tordesillas cantó su primer gol de la temporada en Las Salinas en la mejor jugada de la temporada en Las Salinas. A veces ... el fútbol es la mar de sencillo. Y si el gol sirve para ganar, felicidad completa, como es el caso. Primer triunfo en casa frente al Mirandés B, tan sufrido como necesario para poner un punto de inflexión en un curso que había arrancado a trompicones.

