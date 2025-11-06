Soluciones a Pisuerga: Huerta del Rey si es una excepción, Pilar Fernández si es para más partidos

El culebrón Pisuerga arrastra ya no pocos capítulos en sus cuarenta años de vida, unos cuantos en la última semana, y aún no vislumbra su ... desenlace antes de que se empiece a afrontar la sustitución de sus tres cubiertas en junio de 2026. El penúltimo episodio, que se rueda casi al minuto en los despachos de la Fundación Municipal de Deportes, el ayuntamiento, y las oficinas del propio Polideportivo Pisuerga, tiene que ver con las alternativas que se barajan para trasladar los partidos del UEMC en caso de que se repita la tromba de agua caída el pasaso sábado, y las goteras vuelvan a irrumpir en la pista central.

Las opciones a día de hoy, tal y como apuntaba El Norte este miércoles, se ciñen a dos: trasladar el baloncesto a Huerta del Rey bien al pabellón Pilar Fernández Valderrama, cada una con sus ventajas pero también con sus inconvenientes. Ahora mismo, ambas están en el alero a la espera de comprobar si la actuación que se va a llevar a cabo en los próximos días, aplicar pintura plástica impermeable sobre la cubierta de Pisuerga, responde y subsana el problema hasta final de temporada. Una actuación que se prolongará por espacio de una semana -siempre y cuando las lluvias no interrumpan el proceso-, antes de que la empresa contratada ejecute un riego por aspersión para comprobar si se sigue filtrando agua al suelo del pabellón. En este caso, la pintura se va a aplicar para cubrir toda la pista central, lo que por otro lado no garantiza nada si el agua acaba encontrando una nueva vía de escape.

Este es, sin duda, el plan A. Si surte efecto, miel sobre hojuelas. En caso contrario, habría que tomar una decisión sobre el plan B, que pasa por trasladar el baloncesto a Huerta del Rey si se trata de una excepción, es decir un solo partido, o bien instalarse en el Pilar Fernández Valderrama si la solución va a afectar a más partidos.

En el caso que sea un partido, y se lleve a Huerta del Rey, se colocaría una pista portátil para que la solución no afecte a los dos clubes de balonmano (Atlético Valladolid y BM Aula), y también un juego de canastas, que en mercado están por encima de los 50.000 euros. Preguntados por esta posibilidad, tanto David Pisonero como Salva Puig, técnicos de Recoletas y Aula, respectivamente, lo han recibido de buen grado. «Todo lo que sea ayudar somos flexibles. Cuando hay problemas lo que mandan son las voluntades y si hay voluntad de ayudar, todos nos vamos a entender», ha señalado Pisonero.

«No tengo noticias, pero si el baloncesto viene aquí, por mi encantado si cuadramos horarios, etc... Por ayudar a un club de la ciudad lo que haga falta», ha apuntado Puig, «esta es nuestra casa, y estamos acostumbrados a nuestra pista y a nuestra gente, y al final haremos lo que nos digan», ha añadido sobre la posibilidad de mudarse en caso de que sea necesario.

En el segundo supuesto, recurrir al Pilar Fernández, no habría que alquilar pista portátil, y los inconvenientes pasan por ubicar a los 2.100 abonados (incluidos los acuerdos con patrocinadores) que cuenta a día de hoy el CB Ciudad de Valladolid. En la actualidad son 1.545 las butacas que cuenta el Pilar Fernández, aforo al que se intentaría sacar 200 más. En este último extremo, el club de baloncesto no vendería entradas a aficionados de los equipos contrarios, ya que toda la capacidad se destinaría a los socios locales.