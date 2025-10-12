El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Partido entre El Salvador y La Vila en Pepe Rojo. A MAR GARCÍA
Rugby

Zozobra la nave de El Salvador

Sufre un duro traspié ante un La Vila que siempre llevó la iniciativa en el juego y en el marcador

J. C. Cristóbal

J. C. Cristóbal

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:49

La primera reflexión es necesaria, aunque no tenga nada que ver con lo que ocurre durante los ochenta minutos en el rectángulo del campo. El ... aspecto de las gradas del Pepe Rojo era desolador, impropia de un partido entre el vigente campeón y un equipo con aspiraciones de volver entre los mejores; la temperatura era magnífica, lejos de las mañanas glaciares que llegarán en breve, y no cabe ni la excusa del Puente de la Hispanidad ni la comodidad de ver el partido en el sofá de casa, con el riesgo de quedarse 'in albis' por un fallo técnico en la retransmisión.

