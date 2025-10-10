Juan Ramos, principal novedad de Inexo El Salvador ante Huesitos La Vila

El Norte Valladolid Viernes, 10 de octubre 2025, 22:05 Comenta Compartir

Inexo El Salvador afronta una nueva jornada de División de Honor con una importante novedad en sus filas, la de Juan Ramos, quien regresa a su club de toda la vida tras varios años jugando, en exclusiva, con la selección de Seven, lo que hará especial el compromiso de este domingo en Pepe Rojo (12.30 horas) ante Huesitos La Vila.

Según el técnico blanquinegro, Álvaro Gorostiza, «la incorporación de Juan Ramos va a ser muy importante y positiva para el equipo, aunque su adaptación será más larga, al haber estado mucho tiempo dedicado solo al Seven». A esta se añade, de cara a esta cita liguera, la participación de Dani Chico, una vez ha cumplido la sanción que se le impuso en el Mundial sub20, por lo que se amplía el abanico de opciones para el conjunto chamizo «y además permitirá al jugador ir cogiendo minutos de competición».

Los colegiales llegan a este duelo tras lograr su primera victoria de la temporada ante Complutense Cisneros, en un encuentro en el que cometieron «demasiadas infracciones y errores no forzados», en opinión de Gorostiza, quien aseguró que la plantilla «ha entrenado muy bien esta semana y están todos los jugadores muy conectados».

Enfrente van a tener a un rival «muy correoso, que mete muchos puntos desde diferentes acciones del juego, por lo que no se pueden cometer descuidos en ataque, si queremos evitar que sumen en su casillero cada vez que se produzca un fallo», advirtió.

La convocatoria para este partido ante La Vila queda conformada por: Santi Ortega, Gonzalo García, Juan Ramos, Fernando Romanos, David Barrios, Javier Coronel, Gauthier Minguillón, Martín Peña, Unax Zuriarrain, Jerónimo Alonso, Julio Sanz, Martín Toca, Rodrigo Pelaz, Alfonso Enciso, Jacobo Ruiz, Lucas Santa Cruz, Rodrigo Fernández, Reuben Du Plooy, David Alonso, Dani Chico, Clement Fontaine, Facu Munilla, Pablo Torres.

Temas

Rugby El Salvador