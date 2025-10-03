El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Diego Merino, en el último derbi ante El Salvador. R. Jiménez
Rugby / División de Honor

El VRAC recibe la visita del siempre difícil Recoletas Burgos en Pepe Rojo

Ambos sacaron sus partidos en la primera jornada de liga, los burgaleses sufriendo ante Santboi

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Los campos de Pepe Rojo acogen este domingo la segunda jornada del campeonato de División de Honor, con uno de los partidos más atractivos que puede deparar la temporada. Llega el Recoletas Burgos (12:00 horas) para medir el estado de forma del VRAC Quesos Entrepinares, ambos con una victoria ya en su casillero.

El equipo quesero llega con la ambición de mantener la intensidad y conseguir una segunda victoria consecutiva que le permita afianzarse en lo más alto de la clasificación. Con un inicio de temporada en liga complicado, los de Diego Merino no quieren ceder terreno y buscarán mantener esa confianza y poderío característico del conjunto quesero para superar a un rival que siempre demuestra garra en estos enfrentamientos.

Por otro lado, el Recoletas Burgos Caja Rural buscará encadenar una nueva victoria tras vencer por 23-20 a la Unió Esportiva Santboiana con un puntapié de castigo en el último minuto. Un duelo que los burgaleses tuvieron que sufrir para llevarse, y que tratarán de construir una racha positiva en su primer enfrentamiento como visitantes esta temporada.

«Después de haber jugado nuestra primera jornada contra El Salvador, y haber conseguido la victoria, para este segundo duelo debemos mejorar el nivel defensivo. También debemos de estar muy atentos las opciones de contraataque del rival, ya que es un equipo que consigue muchos ensayos todas las temporadas de este tipo de situaciones. Burgos es un equipo, al igual que El Salvador, que sigue ralentizando mucho los racks cuando están en defensa y si queremos generar desequilibrios y jugar un poquito más dinámicos y alegres, ahí tenemos que mejorar», analiza Diego Merino en la previa.

La convocatoria del VRAC Entrepinares para esta segunda jornada es la formada por Alberto Gómez, Marcos Muñiz, Tsotne Tchurumbidze, David Gallego, Giorgi Turabelidze, Mauro Genco, Kalo Kalo Gavidi, Alejandro Pérez, Arnau Ojeda, Manuel Pérez, Marc Sánchez, Martín Serrano, Andrea Mastouri, Gabriel Vélez, Pedro Cane, Gonzalo Domínguez, Alejando Alonso, Fran González del Pino, Sergio Molinero, Pablo Mateos, Miguel Lainz, Héctor Toquero y Baltazar Taibo.

