El Salvador refuerza el poder de su cantera con el Torneo Melé M16 Los campos de Pepe Rojo acogen los días 6 y 7 de diciembre a 400 jugadores de 10 clubes

J. C. Cristóbal Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:38

El Puente de la Constitución volverá a estar, como todos los años, cargado de rugby en Valladolid; más allá de los dos partidos de Copa del Rey en la máxima categoría, los campos de Pepe Rojo abrirán sus puertas los días 6 y 7 de diciembre a unos cuatrocientos chavales para disputar el Torneo Melé M16 que organiza El Salvador, que cumple en este 2025 su edición número 27.

El campeonato lo disputarán los cuatro clubes fundadores, El Salvador, Santboiana, Liceo Francés y CAU, aparte de los cinco que se han ido incorporando, VRAC, Sant Cugat, CRC Pozuelo, Ciencias y Marbella, más el invitado de este año, Salamanca; diez equipos divididos en dos grupos que disputarán partidos de treinta minutos, un ritmo de competición que será «duro para los chicos», como reconoce Juan Carlos Pérez, director deportivo del club colegial, que completa que la idea del encuentro es que los equipos desplieguen un «juego rápido y de balón vivo».

El Torneo Melé sirve para que los equipos organizadores prueben reglas al margen de la FER, «es transgresor» refuerza Pérez, que apunta que, como novedad, en M12 se jugará rugby a quince a campo completo, «sin que se compitan las touch y las melés para favorecer la rapidez en el juego». Un torneo experimental que no esconde el carácter competitivo con que lo afrontan los equipos, «todos han salido campeones de España en sus categorías».

Además, el Torneo Melé tendrá un carácter solidario por su aportación a la Fundación Ronald McDonald, centrada en mejorar la salud y el bienestar de niños y niñas enfermos; Fernando Suárez, gerente de El Salvador, apuntó que en las instalaciones se repartirán pulseras y peluches a cambio de donativos de 1 y 5 euros para financiar los programas de la fundación.

La rueda de prensa, celebrada en la Casa del Deporte, contó con la presencia de la concejala Mayte Martínez, que celebró el torneo como «una de las señas de identidad del club en su trabajo con las canteras», momento que aprovechó para felicitar a Martín Toca y Alfonso Enciso, recientes campeones de Europa M18. Suárez y Pérez aprovecharon su presencia para agradecer la mejora del complejo de Pepe Rojo, «el nuevo campo, el número 2, es un pulmón de oxígeno para nosotros», señaló uno, «somos los únicos que podemos hacerlo en una sede única», completó el otro.