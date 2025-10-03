El Salvador quiere sumar la primera victoria en su primer desplazamiento del curso

El Norte Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 18:34 Comenta Compartir

El Inexo El Salvador afrontar la segunda jornada de liga con la intención de levantarse del golpe sufrido en el derbi y trabajar para seguir mejorando, tal y como hizo en la pasada temporada en la que se hizo con el título. El equipo de Álvaro Gorostiza visita este sábado al Complutense Cisneros (16:00 horas, en el Estadio Nacional) con el objetivo de sumar su primera victoria del curso.

El equipo vallisoletano cuenta con muchas nuevas incorporaciones que tienen que ir adaptándose al sistema de juego y coger ritmo de competición. El técnico de los colegiales, Álvaro Gorostiza, es consciente de que solo el esfuerzo permite obtener frutos, y por eso se ha trabajado con intensidad durante la semana, de cara a superar el siguiente compromiso ante Complutense Cisneros, en campo rival. En su opinión, los madrileños conforman un grupo «que ya lo hizo muy bien el pasado año, que cuenta con muchos jugadores que ya llevan años trabajando con la misma dinámica, lo que les da continuidad y confianza y que, aunque son jóvenes, tiene experiencia en División de Honor, lo que se nota», señala. «Además en su casa se hacen más fuertes, y se vuelven aún más aguerridos, por lo que no te puedes despistar ningún segundo, si no quieres pagarlo. Llegamos con ganas, porque se jugó bien ante el VRAC, si bien hay que pulir varias cosas, en las que se ha incidido durante la semana», añade.

Para esta cita, no podrá contar con Diego González, que será baja durante algunas semanas, tras el fuerte golpe sufrido en la primera jornada ante el conjunto quesero.

La convocatoria de El Salvador para esta segunda jornada es la formada por José María Da Cunha, Reuben Du Plooy, Julio Sanz, Pablo Torres, Javier Coronel, Jacobo Ruiz, Rodrigo Fernández, Clement Fontaine, Fernando Romanos, Bauti Arranz, Rodrigo Pelaz, Facu Munilla, Martín Peña, David Barrios, Lucas Santa Cruz, Jaime Powys, Martín Toca, Jaime Vega, Santi Ortega, Unax Zurriarain, Jerónimo Alonso y Gauthier Minguillón, Javier Geijo y David Alonso.