El Colina Clínic El Salvador inicia la pretemporada

El Colina Clínic El Salvador ya ha comenzado a preparar el nuevo curso, con entrenamientos físicos en los campos de Pepe Rojo, trabajo específico por posiciones, sesiones de gimnasio y de vídeo, en los que ya han participado las tres nuevas incorporaciones del equipo: Idoia Goya, Irati Clavero y Daniela García Torres, quienes ya se están adaptando a la vida en el club y en la ciudad.

Durante la pretemporada el objetivo es potenciar aún más la cohesión del grupo, el rendimiento físico y el juego colectivo ya que, en opinión del técnico blanquinegro, Michael Walker-Fitton: «Aunque hay pocos cambios en el equipo, hay cosas que se pueden mejorar respecto al año anterior». «Hasta ahora, estoy muy contento con la forma física de la gran mayoría de las jugadoras, y se nota que han estado trabajando durante el verano. Tendremos un mes sin competición, en el que vamos a entrenar bastantes días, y se ha planificado una convivencia en Francia y un partido ante un conjunto galo, el AS Bayona, en el que podremos probar a los nuevos fichajes y hacer que se vayan sintiendo todas más cómodas dentro del equipo», detalla.

En este inicio no puede contar con las cinco jugadoras que están disputando el Mundial de Rugby Femenino en Inglaterra (Tecla Masoko, Nerea García, Bingbing Vergara, Sidorella Bracic e Inés Antolínez). Esta última, fue la responsable del ensayo que marcó España ante Nueva Zelanda, en un gran partido por parte de las Leonas, que fueron capaces de impedir más marcas de las black Ferns, vigentes campeonas del mundo.

La pretemporada también incluirá un momento especial para las componentes del conjunto chamizo, ya que, junto a Las Panteras (de hockey línea), serán las encargadas de dar el pregón de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid. Un honor que servirá de impulso para hacer frente a una temporada en la que podrían optar a cuatro títulos, empezando por el de la Supercopa de España, que las enfrentará a Sant Cugat, en Madrid, el próximo 20 de septiembre, justo antes del inicio de liga ante las Cocos de Sevilla, previsto para el día 28, en Pepe Rojo.