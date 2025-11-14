El Colina Clínic El Salvador afronta un complicado reto en Getxo

El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

El Colina Clínic El Salvador se mantiene en lo más alto de la clasificación, gracias a su pleno de victorias y bonus en este inicio de la temporada liguera, en la que ha demostrado estar a un gran nivel, si bien aún tiene por delante mucho margen de mejora, por lo que el objetivo es seguir creciendo, en todas las facetas, tanto a título individual como en el plano colectivo, para no dejar de imponer su dominio.

Y en Fadura esto será un auténtico reto, puesto que Getxo Rugby solo ha cedido en uno de sus encuentros -ante Silicius Majadahonda-, por tan solo un punto de diferencia, mientras que el resto les ha solventado con triunfos, ante Olímpico de Pozuelo, Rialta CRAT Coruña, Sant Cugat y Complutense Cisneros. Por eso, el técnico del conjunto vallisoletano, Michael Walker-Fitton, sabe que no hay lugar para la relajación. Más bien todo lo contrario, porque su equipo es el rival a batir por todos y, por tanto, ha de aprovechar al máximo la calidad de todas sus jugadoras para no bajar la guardia y ofrecer el mejor planteamiento posible en el campo.

«Afrontamos este compromiso con ilusión y con ganas de jugar un buen partido de rugby. Somos conscientes del gran nivel que está demostrando Getxo en este comienzo del curso y, seguramente, será una dura batalla, pero estamos preparados para afrontarla», señala el entrenador blanquinegro.

Se ha preparado el mismo con mucha intensidad, buscando la mejor forma de sorprender al cuadro vasco, que cuenta con buenas jugadoras y que aspira a mantener su progreso, algo de lo que es plenamente consciente el equipo chamizo, que deberá salir con la máxima concentración y dispuesto a emplearse a fondo en defensa, y aprovechar cada incursión al área local para sacar puntos.

La convocatoria para esta nueva cita liguera está integrada por: Carmen Martos, Paula Garrido, Idoia Goya, Bea Rivera, Matilda Toca, Natalia Pérez, Inés Antolínez, Kiara Espósito, Jimena Torres, María Miguel, Tecla Masoko, Irene Alonso, Bingbing Vergara, Irati Clavero, Carla Méndez, Elisa Castro, Amaia Erbina, Daniela García, Belén Castellano, Leire Markiegi, Belsay Escudero, Claudia de la Loma, y Carla Villegas.