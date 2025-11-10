El Colina Clínic suma y sigue ante Coruña

El Norte Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:14 Comenta Compartir

Colina Clínic El Salvador ha vuelto a sumar cinco puntos, tras imponerse a Rialta CRAT Coruña por 43-17, en un encuentro intenso y duro, en el que las vallisoletanas tuvieron dificultad para desplegar su habitual juego, ante la luchadora actitud de las rivales, que plantaron cara hasta el final.

De hecho, fue el cuadro gallego el que tomó la iniciativa en el marcador, gracias a un ensayo de la experimentada jugadora Ana Peralta que sorprendió a la defensa local para subir cinco puntos al casillero de su equipo, en el minuto 3. Pero eso despertó a las locales, que aumentaron su presión y encerraron a las coruñesas en su línea de 22, logrando dar la vuelta al resultado con un ensayo de castigo, siete minutos después.

No tardaría en llegar una segunda oportunidad para el cuadro colegial, merced a una compenetración perfecta desde su tres cuartos a la delantera, para que Jimena Torres anotase la segunda marca de las chamizas.

A partir de ese momento, ambos equipos protagonizaron un pulso muy parejo en las fases estáticas, pero fue Amaia Erbina quien supo aprovechar la más mínima oportunidad para quebrantar la defensa gallega y anotar un ensayo, al pasar el ecuador de la primera mitad.

Colina Clínic El Salvador Inés Antolínez, María Miguel, Carla Méndez, Jimena Torres, Belsay Escudero, Beatriz Rivera, Kiara Expósito, Elisa Castro, Irati Clavero, Carla Villegas, Tecla Masoko, Claudia de La Loma, Amaia Erbina, Leire Makiegi, Matilda Toca. También jugaron Natalia Pérez, Idoia Goya, Belén Castellano, Isabel Sierra, Daniela García, Paula Garrido, Saray Avilés.. 43 - 17 CRAT Coruña Cata Suárez, Alicia San Martín, Sara Ansede, Rosina Mernies, Oihane López, Judit Hernández, Ana Peralta, María Moránt, Alejandra Fernández, Chia Alfaro, Alba Martínez, Elsa Porto, Carla Ramón, Kika Mulling, Inés Spinola. También jugaron Anna Figueras, Divi Leis, Iria Anidos, Luchi García, Merchi Parada, Carolina Eugenio, Laura García, Isabel Rodríguez. Árbitro: Daniel Sarrión García (Federación valenciana). Mostró tarjeta amarilla a Ana Peralta (m.9), de Rialta CRAT Coruña, y a Natalia Pérez (m.79), de El Salvador.

Marcador: 0-5 (m.3), Ana Peralta. 7-5 (m.10), ensayo de castigo. 12-5 (m.14), ensayo de Jimena Torres. 17-5 (m.26), ensayo de Amaia Erbina. 24-5 (m.38), ensayo de Tecla Masoko que convierte Elisa Castro. 24-10 (m.39), ensayo de Ana Peralta. 29-10 (m.43), ensayo de Amaia Erbina. 36-10 (m.50), ensayo de Carla Méndez que convierte Irati Clavero. 36-17 (m.76), ensayo de Kika Mulling que pasa Chia Alfaro. 43-17 (m.79),ensayo de Idoia Goya que transforma Daniela García.

Incidencias: Quinta jornada de la Liga Iberdrola de rugby, disputado en los campos de Pepe Rojo ante unos mil espectadores.

Con una mayor ventaja en el electrónico (17-5), la contundencia ofensiva de las colegiales volvió a reflejarse con un nuevo ensayo, en este caso protagonizado por Tecla Masoko, y que se encargó de convertir la capitana blanquinegra, Elisa Castro, para ampliar más la renta local (24-5). Pero las gallegas no estaban dispuestas a bajar los brazos y, justo antes del descanso, en un último arreón, Ana Peralta lograba recortar distancias (24-10).

Tras el paso por vestuarios fue notoria la mejoría táctica de las blanquinegras, lo que quedó constatado con otra marca de Amaia Erbina, segunda para ella, en el minuto 43.

La superioridad de Colina Clínic El Salvador era evidente, pero no había lugar para la relajación, ya que enfrente tenía un equipo muy peleón, que no cejó en su empeño de acercarse en el tanteo. Mientras, los ataques de las chamizas incurrían en numerosos golpes de castigo por abalanzarse en el ruck, una penalización que fue muy recurrente por parte del colegiado.

Tras varias fases sin oportunidades visibles, Carla Méndez supo afrontar la salida de delantera en posesión del oval para introducirse en el intervalo de la zaga visitante y anotar un nuevo ensayo, que pasó entre los palos Irati Clavero. Y se mantenían los avances de las vallisoletanas al área contraria, pero estos fueron anulados por las mismas indisciplinas en el ruck ya citadas. Eso dio alas a las coruñesas, que trataron de aprovechar sus patadas al lateral de Chia Alfaro, para acercarse a la línea de 22 local, aunque no lograron obtener rédito, al cometer varios adelantados.

Hasta que una jugada a la mano de Kika Mulling permitiría añadir más puntos al marcador de las gallegas, después de resolver un uno contra uno ante Tecla Masoko que le permitió posar el balón bajo palos, y que se completaría con la consiguiente transformación de Chia Alfaro.

Todavía hubo tiempo para que Idoia Goya estrenase su anotación particular en la Liga Iberdrola, después de una nueva salida en la que la conexión de las tres cuartos encontró a la potente jugadora vasca para que esta hiciera valer esa fortaleza y llegase sin obstáculos bajo palos. Una nueva pateadora, Daniela García, transformaría para subir los últimos puntos del partido y dejar el marcador en el definitivo 43-17.

Walker-Fitton, orgulloso

El técnico colegial, Michael Walker-Fitton afirmó, tras este choque, sentirse «muy orgulloso de un equipo que ha sabido manejar el partido y encontrar otras formas de puntuar ante un rival individualmente muy fuerte, que ha luchado mucho y ha defendido con seriedad, impidiendo muchas llegadas con opciones de las que se ha dispuesto».

«Ahora el objetivo está puesto en Getxo, que será nuestro próximo contendiente, para mantener la línea y seguir mejorando, porque este grupo aún puede seguir creciendo, y en eso trabajamos día a día», añade.

