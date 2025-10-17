El Colina Clínic recibe en Pepe Rojo a Majadahonda

El Norte Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 14:03 Comenta Compartir

El Colina Clínic El Salvador y Silicius Majadahonda se vuelven a encontrar, tras la final de la Liga Iberdrola de la pasada temporada, en la que se impusieron las vallisoletanas para sumar el título de la competición doméstica y añadirlo al de la Copa de la Reina. En esa final, el cuadro blanquinegro tuvo que emplearse a fondo para superar a las siempre correosas jugadoras madrileñas.

Y este sábado (Pepe Rojo, desde las 16:00 horas), deberán repetir esa intensidad y esa ambición para volver a sorprender a uno de los rivales más potentes de la Liga Iberdrola, que querrá demostrar sus credenciales para pelear por el entorchado en esta nueva campaña. Seguro que no va a defraudar porque siempre han sido enfrentamientos de alto voltaje, en el que las madrileñas constatan su entrega total durante los ochenta minutos, sin bajar los brazos nunca, como se pudo comprobar en la anterior jornada, en la que vencieron a Getxo por solo un punto (22-21).

En el caso de las pupilas de Michael Walker-Fitton, llegan a esta cita (correspondiente a la tercera jornada liguera) tras haber conseguido sus dos primeras victorias ante las Cocos de Sevilla, por un holgado 71-0, y Complutense Cisneros (18-38). Aunque el inicio ha sido bueno, el técnico colegial sabe que aún hay mucho margen de mejora, y por eso ha preparado con rigor este duelo, ya que el objetivo es «hacer el mejor partido posible», tras el mini descanso del que han disfrutado las jugadoras de Colina Clínic, que ha servido para recargar las pilas.

La convocatoria para este compromiso estará integrada por: África Vílchez, Ángela Díez, Matilda Toca, Belén Castellano, Paula Garrido, Carmen Martos, Daniela García, Bea Rivera, Amaia Erbina, Bingbing Vergara, Leire Markiegi, Jimena Torres, Idoia Goya, Kiara Espósito, María Miguel, Belsay Escudero, Nerea García, Claudia de la Loma, Isabel Sierra, Carla Villegas, Inés Antolínez, Elisa Castro y Carla Méndez.

