El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una acción del partido. José L. Useros
Rugby / Liga Iberdrola

El Colina Clínica arrasa en su estreno y da buena cuenta de sus intenciones

El equipo de Walker-Fitton pasa por encima del Cocos sevillano sin contemplaciones

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:39

Colina Clínic comenzó el recorrido en la Liga Iberdrola con una contundente victoria ante un Simon Verde Sport Cocos que se vio superado, desde el inicio, por el juego de las locales, marcado por una gran intensidad, que les permitió adquirir una importante ventaja, ya en los primeros quince minutos.

Las vallisoletanas saltaron con todas las ganas al terreno de juego, tras una larga pretemporada, y con el título de la Supercopa Iberdrola en el bolsillo, con la firme intención de controlar el partido desde el pitido inicial. Y su presión defensiva y el alto ritmo que impusieron en ataque, sorprendieron a las sevillanas, con dos ensayos antes del minuto 10, de Matilda Toca y de Kiara Espósito.

Colina Clínic

África Vílchez, María Miguel, Idoia Goya, Bea Rivera, Belsay Escudero,, Belén Castellano, Isabel Sierraf, Kiara Espóstio, Matilda Toca, Elisa Castro, Saray Avilés, Paula Garrido, Amaia Erbina, Leire Markiegi, Carla Villegas. También jugaron Irene Alonso, Bingbing Vergara, Tecla Masoko, Claudia de la Loma, Inés Antolínez, Carmen Martos, Carla Méndez, Nerea García.

71

-

0

Cocos de Sevilla

Marina San Román, Marieta Román, Miriam Roig, Mele Fernández, Irene González, Katie Barnes, Alba Sánchez, María Estepa, Ana Caravaca, Blanca Ruiz, Irene León, Lucía Aguayo, Idaira García, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni. También jugaron Aracely Baena, Martina Farina, Concha Moreno, Marta Núñez, Guadalupe Martínez, Nora Colorado

  • Árbitra: Lorena Martínez (Federación valencianana).

  • Marcador: 5-0 (m.13), ensayo de Matilda Toca. 12-0 (m.9), ensayo de Kiara Espósito que pasa Carla Villegas. 19-0 (m.15), ensayo de Amaia Erbina que transforma Carla Villegas. 26-0 (m.21), ensayo de Kiara Espósito que transforma Carla Villegas. 33-0 (m.32), ensayo de Isa Sierra que pasa Carla Villegas. 38-0 (m.37), ensayo de Saray Avilés. 43-0 (m.59), ensayo de Amaia Erbina. 50-0 (m.68), ensayo de Carla Méndez que transforma Bingbing Vergara. 57-0 (m.74), ensayo de Tecla Masoko que pasa Bingbing Vergara. 64-0 (m.64), ensayo de Matilda Toca que pasa Bingbing Vergara. 71-0 (m.78), ensayo de Amaia Erbina que pasa Bingbing Vergara.

  • Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga Iberdrola, disputado en los Campos de Pepe Rojo ante 600 espectadores.

Cinco minutos más tarde, Amaia Erbina se estrenaba con el conjunto colegial con una nueva marca, que se encargó de transformar Carla Villegas para subir el 19-0 en el marcador. No sería el último, ya que en el ecuador de la primera mitad, Kiara Espósito añadía otro ensayo, tras zafarse, por velocidad, de sus rivales, ampliando así la renta de su equipo (26-0), con el posterior lanzamiento a palos de Carla Villegas.

Las andaluzas no encontraban espacios para, ni siquiera, alcanzar la línea de 22 blanquinegra y, aunque su presión defensiva impidió algún acercamiento más de las de Michael Walker-Fitton, al provocar retenidos, continuó el absoluto dominio chamizo, con otras dos marcas de Isa Sierra y de Saray Avilés, que dejó el resultado en 38-0 al descanso.

Fotos: José L. Useros
Imagen principal - El Colina Clínica arrasa en su estreno y da buena cuenta de sus intenciones
Imagen secundaria 1 - El Colina Clínica arrasa en su estreno y da buena cuenta de sus intenciones

Tras la reanudación, las Cocos trataron de armarse aún más en defensa, y eso se notó, en un principio, pero las vallisoletanos volvieron a meter la quinta marcha y no perdonaron prácticamente ni una de las ocasiones de las que dispusieron. Y los ensayos se sucedieron, uno detrás de otro: de Amaia Erbina, Carla Méndez, Tecla Masoko, Matilda Toca y, de nuevo Amaia Erbina que, con las consiguientes transformaciones de Bingbing Vergara, en este caso, dejaron el marcador en el definitivo 71-0.

Colina Clínic empezó, así, de la mejor manera, la temporada liguera, con una victoria inapelable ante un rival que no pudo plantear más dificultades, ante un conjunto, el blanquinegro, que supo hacer valer tanto la potencia de su delantera como la velocidad de sus tres cuartos, en un encuentro completo, que les permitió dominar todas las facetas del juego.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  2. 2

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  3. 3

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  4. 4

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  5. 5

    El mapa comunitario de las incidencias en Valladolid: de qué se quejan los vecinos
  6. 6

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  7. 7

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»
  8. 8 Valladolid a vista de pájaro: ¿sabes identificar qué se ve en la foto?
  9. 9

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  10. 10

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Colina Clínica arrasa en su estreno y da buena cuenta de sus intenciones

El Colina Clínica arrasa en su estreno y da buena cuenta de sus intenciones