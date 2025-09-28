El Colina Clínica arrasa en su estreno y da buena cuenta de sus intenciones

El Norte Valladolid Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

Colina Clínic comenzó el recorrido en la Liga Iberdrola con una contundente victoria ante un Simon Verde Sport Cocos que se vio superado, desde el inicio, por el juego de las locales, marcado por una gran intensidad, que les permitió adquirir una importante ventaja, ya en los primeros quince minutos.

Las vallisoletanas saltaron con todas las ganas al terreno de juego, tras una larga pretemporada, y con el título de la Supercopa Iberdrola en el bolsillo, con la firme intención de controlar el partido desde el pitido inicial. Y su presión defensiva y el alto ritmo que impusieron en ataque, sorprendieron a las sevillanas, con dos ensayos antes del minuto 10, de Matilda Toca y de Kiara Espósito.

Colina Clínic África Vílchez, María Miguel, Idoia Goya, Bea Rivera, Belsay Escudero,, Belén Castellano, Isabel Sierraf, Kiara Espóstio, Matilda Toca, Elisa Castro, Saray Avilés, Paula Garrido, Amaia Erbina, Leire Markiegi, Carla Villegas. También jugaron Irene Alonso, Bingbing Vergara, Tecla Masoko, Claudia de la Loma, Inés Antolínez, Carmen Martos, Carla Méndez, Nerea García. 71 - 0 Cocos de Sevilla Marina San Román, Marieta Román, Miriam Roig, Mele Fernández, Irene González, Katie Barnes, Alba Sánchez, María Estepa, Ana Caravaca, Blanca Ruiz, Irene León, Lucía Aguayo, Idaira García, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni. También jugaron Aracely Baena, Martina Farina, Concha Moreno, Marta Núñez, Guadalupe Martínez, Nora Colorado Árbitra: Lorena Martínez (Federación valencianana).

Marcador: 5-0 (m.13), ensayo de Matilda Toca. 12-0 (m.9), ensayo de Kiara Espósito que pasa Carla Villegas. 19-0 (m.15), ensayo de Amaia Erbina que transforma Carla Villegas. 26-0 (m.21), ensayo de Kiara Espósito que transforma Carla Villegas. 33-0 (m.32), ensayo de Isa Sierra que pasa Carla Villegas. 38-0 (m.37), ensayo de Saray Avilés. 43-0 (m.59), ensayo de Amaia Erbina. 50-0 (m.68), ensayo de Carla Méndez que transforma Bingbing Vergara. 57-0 (m.74), ensayo de Tecla Masoko que pasa Bingbing Vergara. 64-0 (m.64), ensayo de Matilda Toca que pasa Bingbing Vergara. 71-0 (m.78), ensayo de Amaia Erbina que pasa Bingbing Vergara.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga Iberdrola, disputado en los Campos de Pepe Rojo ante 600 espectadores.

Cinco minutos más tarde, Amaia Erbina se estrenaba con el conjunto colegial con una nueva marca, que se encargó de transformar Carla Villegas para subir el 19-0 en el marcador. No sería el último, ya que en el ecuador de la primera mitad, Kiara Espósito añadía otro ensayo, tras zafarse, por velocidad, de sus rivales, ampliando así la renta de su equipo (26-0), con el posterior lanzamiento a palos de Carla Villegas.

Las andaluzas no encontraban espacios para, ni siquiera, alcanzar la línea de 22 blanquinegra y, aunque su presión defensiva impidió algún acercamiento más de las de Michael Walker-Fitton, al provocar retenidos, continuó el absoluto dominio chamizo, con otras dos marcas de Isa Sierra y de Saray Avilés, que dejó el resultado en 38-0 al descanso.

Fotos: José L. Useros

Tras la reanudación, las Cocos trataron de armarse aún más en defensa, y eso se notó, en un principio, pero las vallisoletanos volvieron a meter la quinta marcha y no perdonaron prácticamente ni una de las ocasiones de las que dispusieron. Y los ensayos se sucedieron, uno detrás de otro: de Amaia Erbina, Carla Méndez, Tecla Masoko, Matilda Toca y, de nuevo Amaia Erbina que, con las consiguientes transformaciones de Bingbing Vergara, en este caso, dejaron el marcador en el definitivo 71-0.

Colina Clínic empezó, así, de la mejor manera, la temporada liguera, con una victoria inapelable ante un rival que no pudo plantear más dificultades, ante un conjunto, el blanquinegro, que supo hacer valer tanto la potencia de su delantera como la velocidad de sus tres cuartos, en un encuentro completo, que les permitió dominar todas las facetas del juego.