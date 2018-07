Gran Premio de Alemania Jorge Martín: «No es momento de pensar en la general, tengo que intentar ganar» Jorge Martín, durante la clasificación del sábado. / AFP Su objetivo es llegar líder al parón veraniego que comienza este domingo, tras una carrera en la que saldrá desde la 'pole' BORJA GONZÁLEZ Sachsenring Sábado, 14 julio 2018, 19:40

Jorge Martín confesó tras ganar en Assen que su objetivo es llegar líder antes del parón veraniego que comienza después de la carrera de Alemania. El madrileño consiguió el sábado su sexta 'pole' de 2018 en nueve carreras.

-¿Esta 'pole' ha sido más fácil o difícil que otras?

-La verdad es que ha ido bien. Nunca es fácil, porque hay que ir muy rápido y no había hecho ningún intento con gomas nuevas, con lo que tengo muy buen ritmo, y luego ha llegado la 'pole'.

-¿Qué carrera espera?

-Habrá un grupo grande durante las primeras siete vueltas y luego imagino que Canet, Bezzecchi y Ramírez tienen más ritmo. Habrá como tres partes y la última será la parte complicada, porque se destrozarán las gomas. Habrá que ver la temperatura para elegirlas bien. Las dos van muy bien. La media puede que tenga un poco más, pero la dura te da un plus al final.

-Ya ha estado otras veces líder y ha perdido el liderato.

-(Sonríe). Esperemos mantenerlo.

-¿Es momento de empezar a pensar en la general?

-No creo, no creo. Hay que intentar sacar ventaja. La primera opción es intentar acabar delante de mis rivales y, en esta pista en la que me encuentro tan bien, tengo que intentar ganar.

-¿Tiene clara la estrategia?

-Habrá que ver la salida cómo va, y las dos primeras vueltas, pero no creo que intente hacer lo que hago siempre de procurar romper el grupo, porque aquí se va a romper solo. Aunque parece que estamos muy juntos, en esta pista una décima es como tres en otra. No estamos tan cerca, y menos de ritmo. Hay que intentar guardar, para apretar al final.

-Se ven muy fuertes aquí a las KTM.

-Se quejan mucho del chasis, pero giran mejor que mi Honda. En las curvas tres y cuatro giran muchísimo y a mí me cuesta. Espero que tarden en traer el chasis ese que dicen que van a traer.

-Pues lo traerán en Brno.

-Pues nada, habrá que intentar sacar más de nuestra moto, porque Honda no trae nada, y a entrenar más este verano.

-¿Qué tal le sienta el apodo de 'Martinator'?

-Bueno, mi padre me empezó a llamar así hace medio año y, aunque no me gusta mucho, si os mola a vosotros... (Risas).