Norris marca territorio ante Verstappen por milésimas

Si los libres en Abu Dabi sirvieron de algo, cosa que aún queda por ver, eso será para que Lando Norris asuma con cierta confianza el resto del fin de semana. Las dos sesiones acabaron con él al frente, con Max Verstappen detrás pero sin poder alcanzarle, en una nueva demostración en la que ambos jugaron al ratón y al gato. La superioridad del MCL39 es evidente en este tipo de circuitos, pero no se puede asumir que será Norris —Piastri ni compitió por rodar rápido— el que vaya a estar al frente en las tandas claves.

Y es que fue un viernes de mucha contención. Los candidatos al título no forzaron la máquina lo más mínimo, conscientes de que un mínimo error de cálculo podía ser letal para sus opciones. Eso no implica que no se encontraran en pista, como ocurrió en los segundos libres cuando, estando Verstappen en vuelta de enfriamiento y rodando por tanto lento, Norris casi lo embiste cuando al salir de la curva se lo encontró en plena trazada. «¿Qué está haciendo este tío?», bramaba el británico, algo sulfurado de más en unos libres donde nadie se juega nada más allá de la honrilla. En la batalla mental que va a ser este fin de semana, Verstappen juega con ventaja. Pocos como él se manejan en esas lides. De hecho, este viernes ya se quitó toda la presión diciendo que el coche no está a la altura y que necesitan mejorar: que asuma el papel de favorito el garaje de McLaren.

«Creo que aún no somos lo suficientemente rápidos. Parece que hay una diferencia considerable que tenemos que recortar, y también tenemos que trabajar en el ritmo de carrera, así que veremos cuánto podemos encontrar durante la noche», señalaba, sin entrar en muchas polémicas, pero consciente de que desde atrás es más fácil mirar hacia dónde tiene que ir. Norris, en cambio, solo calificaba de «decente». Juegos mentales entre ambos que, como casi siempre, no sirven de mucho mirando los cronómetros.

Y es que dato casi siempre mata relato, igual que tijera puede con papel. La realidad es que entre Norris y Verstappen, además de los doce puntos de ventaja con los que afronta la batalla final el británico, este viernes solo había unas pocas milésimas. En concreto, ocho, un suspiro que de poco le valdría repetir al neerlandés si quiere alzarse con su quinta corona. Las cuentas son fáciles: si gana, Norris no debe subir al podio; si es segundo, que no pase del quinto.

Invitados a la fiesta

Bajo la sombra alargada de la lucha entre Norris y Verstappen, asoman dos nombres que pueden convertir la resolución del título en un triángulo incómodo. Charles Leclerc fue el primero en levantar la mano. Sin victorias en 2025 y con la urgencia de no quedar descolgado del escaparate, el monegasco se quedó a solo 0.123 del mejor tiempo. Un margen estrechísimo que confirma que está ahí… aunque el trompo final, tan aparatoso como revelador, volvió a exponer las dudas de siempre sobre la docilidad del SF25. Ferrari quiere meterse en la conversación, pero aún camina sobre hielo fino.

Justo detrás, Kimi Antonelli firmó un cuarto puesto a 0.144 que suena a declaración de intenciones. El Mercedes sigue sin ser el coche dominante de hace años, pero cuando baja la temperatura y el asfalto se vuelve más amable, los de Brackley suelen crecer. El italiano dejó la sensación de que, llegada la noche, los de la estrella pueden irrumpir en la pelea por el podio. Y si eso ocurre, el duelo Norris-Verstappen tendrá más interferencias de las previstas.

Carlos Sainz, por su parte, cerró los libres 1 en novena posición, pero después no pasó de la decimotercera. El Williams sufrió más de lo previsto con los neumáticos blandos, incapaces aún de extraerle todo el jugo cuando el grip es extremo. Pero ya les pasó en Lusail y terminaron encontrando el equilibrio con una paciencia milimétrica. El ritmo con duros, otra vez, deja señales de optimismo: sólido, constante, competitivo. Y si Sainz vuelve a engancharse a ese tren cuando toque medir el ritmo real, también él puede convertirse en un invitado incómodo en la guerra por el título.

Por su parte, Fernando Alonso cerró el día noveno aunque con el temor y casi previsión de que no va a ser este su resultado el domingo, incluso pese a que en la clasificación dé la campanada. El asturiano se quedó lejos de ser competitivo y acabó el día porfiando y temiendo que no pueda sumar sus últimos puntos del año.