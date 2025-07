Alonso: «Voy a parar cuando pare Lance, porque en estas situaciones suelen acertar bastante más»

David Sánchez de Castro Domingo, 6 de julio 2025, 19:43 | Actualizado 19:51h. Comenta Compartir

No estaba Fernando Alonso demasiado contento con el noveno puesto con el que acabó el Gran Premio de Gran Bretaña. Puntuar por cuarta carrera consecutiva se le antojó un pobre botín, toda vez que su compañero Lance Stroll acabó séptimo y, por tanto, se vuelve a escapar en la lucha interna en Aston Martin. El asturiano se mostró ácido con las decisiones de sus ingenieros, hasta el punto de pedir de manera implícita que le pusieran en el lado de su compañero.

«La carrera ha sido complicada de leer. El suelo estaba muy resbaladizo al principio con las intermedias, luego no había visibilidad en el chaparrón grande tras el coche de seguridad y luego con las de seco solo había un carril de dos metros, como en todas de este tipo. Ha sido una carrera difícil de ejecutar y para nosotros. una oportunidad perdida. Salíamos séptimos y hemos acabado novenos. Hemos ejecutado mal algo, tengo que ver la carrera», resumía de manera sucinta a los micrófonos de DAZN.

Alonso considera que no acertaron en la estrategia de manera clara. Especialmente en la segunda, cuando les tocó pasar de neumáticos intermedios a los de seco. «Perdí 25 segundos en tres vueltas. Han sido tres o cuatro vueltas más temprano de lo que debería, pero el equipo tiene más datos: todos los tiempos por vuelta, las condiciones de los intermedios, temperaturas, tiempos por vuelta de este y del año pasado, así que saben la evolución… Y decidieron que ese era el momento. En la primera parada tiene más excusa, porque íbamos Hamilton, Russell, Gasly y yo del quinto al octavo, y es difícil tomar riesgos ahí. Es más fácil tomarlos cuando estás el 16, que no te cambia nada. Ahí paramos demasiado tarde, y de ese grupo todos nos equivocamos. La primera parada fue 2-3 vueltas muy tarde y la segunda 2-3 vueltas muy temprano: es la diferencia entre acabar en el podio, como Nico (Hülkenberg) saliendo el 18, o novenos como nosotros saliendo séptimos. Fue decepcionante», analizó.

En este sentido, Alonso lanzó un dardo directo a su equipo: «Voy a parar cuando pare Lance, porque en estas situaciones suelen acertar bastante más en este tipo de situaciones». «A veces me resulta difícil de entender: tenemos otro coche que nos da información y si está hasta tercero desde este lado del garaje no sé por qué no podemos coger información. A veces sale bien y otras mal. En Austria nos permitió coger unos puntos que quizá no estábamos, y ahora quizá la estrategia nos ha quitado algunos», se resignó. Aún así, y tras admitir que se divirtió conduciendo en estas condiciones, señaló que le gustaría aprovechar este tipo de situaciones. «Te deja mal sabor de boca, pero ya no se puede cambiar. Me gustaría un día que haya estas condiciones cambiantes pudiera parar cuando los demás», pidió.

Sainz, frustrado: «Empieza a ser muy cansino y desesperante»

Carlos Sainz no pudo ocultar su frustración tras otro domingo aciago en este 2025 de pesadilla. El piloto madrileño acabó duodécimo y se quedó sin puntos después de que un error de Charles Leclerc arruinara su carrera cuando peleaba dentro del top 10. «Me ha destrozado el suelo y el alerón delantero. Ahí se ha ido mi carrera», lamentó el piloto de Williams.

Sainz había mantenido una carrera de supervivencia con neumáticos cambiantes, condiciones traicioneras y estrategias arriesgadas. Todo apuntaba a un resultado sólido, pero en la curva 15, el toque con su excompañero acabó con cualquier opción: «Estábamos luchando por la séptima u octava posición. Se ha entrompado, se ha ido fuera y me ha llevado puesto».

El madrileño, que solo suma 13 puntos en toda la temporada, fue todavía más duro al hacer balance: «Empieza a ser muy cansino y desesperante que nos pasen tantas cosas. Llevamos seis, siete, ocho carreras seguidas que algo nos pasa siempre y no podemos puntuar. Hoy estaba deprimido».

Mientras Alexander Albon, su compañero en Williams, sumaba cuatro puntos y Hülkenberg lograba un histórico primer podio con Sauber, Sainz veía cómo otro tren pasaba sin él. Aun así, tuvo palabras de respeto para el alemán: «Me alegro por Hülkenberg, se lo merece. Es uno de los mejores pilotos de la parrilla, aunque su palmarés no lo refleje. Si yo tuviera un coche para podios, estaría todos los días en el podio».

Silverstone fue una nueva decepción para el español, que empieza a ver cómo la temporada se le escurre entre los dedos, víctima de errores ajenos y de una fortuna que, simplemente, no aparece.