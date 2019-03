Rugby La matanza de Nueva Zelanda reabre el debate sobre los Crusaders Los Crusaders, en un partido ante los Stormers de Sudáfrica. / Nic Bothma (Efe) El equipo de rugby de Christchurch consultará a los representantes de la comunidad musulmana sobre un posible cambio de nombre tras la masacre perpetrada por un supremacista blanco que dejó 50 muertos COLPISA / AFP CHRISTCHURCH Lunes, 18 marzo 2019, 16:58

El equipo de rugby de los Crusaders ('Cruzados') ha anunciado consultará a los representantes de la comunidad musulmana de Christchurch sobre un posible cambio de nombre, después de la matanza de 50 personas en dos mezquitas cometida por un supremacista blanco el pasado viernes.

No es la primera vez que el nombre del vigente doble campeón del Super Rugby levanta suspicacias. Pero ahora está más cuestionado que nunca tras la masacre en la gran ciudad de la Isla del Sur de Nueva Zelanda.

El autor de la matanza fue el extremista australiano Brenton Tarrant, que justificó sus actos con un manifiesto de 74 páginas llenas de comentarios racistas e islamófobos. Las armas que utilizó estaban cubiertas de referencias a las Cruzadas, las sangrientas campañas completadas en la Edad Media por ejércitos cristianos de Europa para restablecer el control de la Tierra Santa ante los musulmanes.

«En lo que concierne al nombre de los Crusaders, entendemos las preocupaciones que existen ahora», ha declarado en un comunicado el director general del club, Colin Mansbridge. «Desde nuestro punto de vista, es una conversación que debemos tener y tomamos nota de todas las sugerencias que nos den», ha añadido. «Sin embargo, también creemos que ahora no es el momento de hacerlo», ha subrayado. «En el momento oportuno examinaremos con atención las cuestiones en el aire y responderemos. Esto implicará conversaciones con numerosas personas, incluso en el seno de la comunidad musulmana», ha detallado.

El mejor equipo del Super Rugby

Canterbury es la gran llanura costera alrededor de Christchurch y los Crusaders son el equipo con mejor palmarés en el Super Rugby, la competición que incluye equipos de Australia, Sudáfrica, Japón y los Jaguares argentinos. La elección de su nombre se remonta a 1996.

«Nuestra imagen es única en el mundo del deporte; con las espadas, los caballos, los castillos y el mejor equipo de rugby del mundo», señala su página web. El tema musical que identifica a la franquicia es 'Conquest of Paradise', la canción de Vangelis que formó parte de la banda sonora original de la película de Ridley Scott '1492: La conquista del paraíso', una referencia histórica incontestable.

Para el historiador Peter Lineham, de la Massey University, el término Crusaders no fue una elección apropiada porque se refiere a «la historia de un genocidio». «Los horrendos relatos de las incursiones sangrientas en las Cruzadas, en particular en Jerusalén, donde llegaron en 1099, dejaron una huella imborrable en la historia mundial», ha explicado el historiador en la Radio New Zealand.

El logo de los Crusaders es un caballero que muestra su espada. Y cuando la franquicia juega en casa, se organizan espectáculos antes del partido, con caballeros que portan las indumentarias de las Cruzadas y que muestran sus espadas. «Toda invocación a la imagen de las Cruzadas implica la idea de una incursión para dominar y someter a otro pueblo. La violencia no tiene nada que ver con lo que significa el rugby», ha añadido Lineham.

Uno de los jugadores más famosos que ha portado la camiseta roja y negra de los Crusaders es Sonny Bill Williams, que se convirtió al islam en 2009. Hasta el momento es el único musulmán que ha jugado para los All Blacks. Sólo el 1% de la población de Nueva Zelanda se considera musulmana.