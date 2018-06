Atletismo El CAV no logra la permanencia en Río Esgueva Equipo femenino del CAV. / El Norte Los hombres fueron terceros en Segunda División EL NORTE Valladolid Domingo, 17 junio 2018, 18:19

Esta vez no pudo ser, y el joven y renovado equipo del Club Atletismo Valladolid-Universidad de Valladolid, al ser séptimas en el octogonal por la permanencia, no pudieron eludir el descenso a Primera División, acompañado del Bidezabal vasco. La debilidad en vallas y lanzamientos no pudo ser compensada con la brillantez en velocidad y saltos.

Hubo tres excelentes segundos puestos, con la juvenil Ashley Abaga, con 12.17 en 100 , con Cristina Ruiz en 3000, con 8.37.07, el relevo 4x100, formando con Wilvely Santana, Mónica Mendoza, Lucia Herrero y Elena España, que hizo 47.25.

También a destacar la tercera plaza de Mónica Mendoza, en longitud, 5,51, y de la mundialista en 5000 marcha, Antía Chamosa, 23.03.91, y la marca personal de Maria Vega en 400, con 56.19.

En la final A de la Segunda División de hombres, también celebrada en Río Esgueva, el CA Valladolid se ha quedado, por tan solo 2,5 puntos, a las puertas del ascenso a Primera División, al ser tercero cuando subían dos equipos, demostrando ser los mejores en velocidad, con triunfos de David Sanz en 100, con 10.83, de Sergio Juárez, 21.65 en 200, y de los dos relevos, 4x100, con una gran marca de 41.34 y 4x400, 3.20.81, con otra victoria en peso, Sergio Calvo y un lanzamiento de 12,80.