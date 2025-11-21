La joven escaladora vallisoletana nominada a los Premios Princesa de Girona que sueña con los Juegos Olímpicos

«Cada vez veo más cerca llegar a los Juegos Olímpicos, pero tengo que trabajar un montón», afirma la joven vallisoletana de 20 años Iziar ... Martínez, conocida como 'Ichi', que está entre las tres finalistas del Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, un reconocimiento que distingue a atletas que son ejemplo de compromiso, superación y liderazgo social. La ganadora del galardón –las otras finalistas en categoría femenina son Inés Bergua (gimnasta rítmica) y Julia Benedetti, (skater olímpica)–. se decidirá en una gala que se celebrará el 10 de diciembre en la ciudad catalana.

Para la vallisoletana, su nominación fue una sorpresa «porque había muchos atletas increíbles», pero lo cierto es que este galardón no se centra en lo estrictamente deportivo, sino que ahonda en los valores personales y en el compromiso social. «Al parecer les gustó lo que representaba, que era la escalada, el amor por la naturaleza y por lo que hay que cuidar», detalla esta amante de la montaña que aboga por el cuidado del medioambiente.

Natural de Simancas, aunque afincada en Madrid desde hace cuatro años,Iziar Martínez reconoce que lleva escalando «toda la vida». Le viene de familia. Su padre, Israel Martínez, es uno de los dueños del rócodromo Geko Aventura, y su madre y sus tíos «también son escaladores». A sus 20 años, ha cosechado ya innumerables éxitos deportivos, el más reciente es el conseguido a principios de noviembre al proclamarse campeona de la Copa de Europa de Dificultad. Una lesión crónica en los hombros le ha obligado a centrarse en esta modalidad «porque es más estática y no tiene tantos saltos locos como los de ahora».

El suyo, es uno de los nombres que suenan con fuerza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ichi no está segura de conseguir la gesta porque todavía lo ve lejano, pero lo cierto es que su nombre ya era tanteado por muchos para los celebrados el pasado verano en París. «En un futuro ya lo iré viendo porque me queda mucho recorrido», admite la joven escaladora. Las plazas en este deporte son limitadas y en los anteriores Juegos hubo diez vacantes por prueba. En los próximos se espera que haya dos más, llegando a reunir a doce participantes internacionales. «Si este año se da bien, podemos pensarlo como objetivo y no como sueño», señala la vallisoletana, que reconoce que la clasificación «va a ser muy compleja».

Sobre la forma de abordar las competiciones, explica que deja cualquier preocupación de lado para centrarse en los objetivos a los que se va a enfrentar:«Los movimientos de la vía, cuándo voy a descansar y el ritmo de la escalada». Es algo que ha trabajado con su psicólogo, explica la joven deportista, a la que no le gusta tampoco «pensar en el resultado» porque prefiere centrarse «en el rendimiento». Para ello, cuenta con el apoyo del equipo Sputnik, porque a pesar de ser una disciplina en la que se enfrenta invdividualmente con la pared, «nos ayudan con todo y si crecemos, crecemos juntos, y si fallamos, fallamos juntos».

En la capital madrileña, compagina la vida de deportista con el grado universitario de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte . Vive en casa de sus abuelos, «que me están cuidando y me miman mucho», agradece.