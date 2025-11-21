El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La joven escaladora se prepara para practicar en una montaña. El Norte

La joven escaladora vallisoletana nominada a los Premios Princesa de Girona que sueña con los Juegos Olímpicos

«Les gustó lo que representaba, que era la escalada, el amor por la naturaleza y por lo que hay que cuidar», explica Iziar Martínez sobre su elección para aspirar al galardón a los Valores de Jóvenes Deportistas

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:08

«Cada vez veo más cerca llegar a los Juegos Olímpicos, pero tengo que trabajar un montón», afirma la joven vallisoletana de 20 años Iziar ... Martínez, conocida como 'Ichi', que está entre las tres finalistas del Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, un reconocimiento que distingue a atletas que son ejemplo de compromiso, superación y liderazgo social. La ganadora del galardón –las otras finalistas en categoría femenina son Inés Bergua (gimnasta rítmica) y Julia Benedetti, (skater olímpica)–. se decidirá en una gala que se celebrará el 10 de diciembre en la ciudad catalana.

