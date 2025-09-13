El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La vallisoletana Iziar, en pleno esfuerzo.
Escalada

Iziar Martínez disputará el Mundial de Escalada en Seúl

La joven vallisoletana participará en la modalidad de Dificultad en la cita surcoreana, que se celebra del 21 al 28 de septiembre

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:23

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) ha anunciado la lista de deportistas que representarán a España en el Campeonato del Mundo Absoluto de Escalada y Paraescalada, que se celebrará en Seúl (Corea del Sur) del 21 al 28 de septiembre.

Entre ellos destaca la vallisoletana Iziar Martínez, de 20 años, que competirá en la modalidad de Dificultad. Su debut en el muro coreano será el lunes 22 de septiembre, en la ronda de clasificatorias. En caso de avanzar, disputará las semifinales el viernes 26 de septiembre y la gran final ese mismo día por la tarde.

La joven escaladora afronta el Mundial tras unas semanas complicadas por una lesión en el hombro que le obligó a parar y perderse competiciones internacionales. Aun así, ha logrado recuperarse y viaja a Corea con ilusión. «Estoy muy agradecida de haber sido seleccionada para el Mundial. Espero disfrutarlo y darlo todo», publicaba en sus redes sociales.

En Seúl compartirá equipo con referentes como Alberto Ginés, campeón olímpico en Tokio y reciente ganador de la Copa del Mundo, además de Guillermo Peinado y Geila Maciá en dificultad. La Selección Española se completa con especialistas en bloque y velocidad como Erik Noya, Leslie Romero y Carla Martínez, además de un sólido grupo en paraescalada.

La escaladora de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León llega además con la confianza de haber firmado este año su primera victoria internacional absoluta, conseguida en la Copa de Europa de Dificultad de Ostermundigen (Suiza) el pasado mes de julio.

Te puede interesar

