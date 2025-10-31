La escaladora vallisoletana Iziar Martínez, candidata al Premio Joven Princesa de Girona

El Norte Valladolid Viernes, 31 de octubre 2025, 17:29 Comenta Compartir

El Consejo Superior de Deportes ha sido escenario hoy de la reunión del Comité de Honor y Valores, un jurado de alto nivel encargado de deliberar y fallar a los finalistas del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas. Al finalizar la reunión, se ha anunciado el premio en la categoría Entidad para la Asociación Autismo Melilla, reconocida por «ser una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y que promueve el deporte como elemento de inclusión social, con programas adaptados a todas las etapas de la vida».

El nadador extremeño Guillermo Gracia; el gimnasta rítmico vasco Eneko Lambea, y el golfista canario Javier de Bethencourt son los tres jóvenes finalistas en la categoría masculina. En la categoría femenina, el jurado ha reconocido los valores de la gimnasta rítmica aragonesa Inés Bergua; la skater gallega Julia Benedetti, y la escaladora vallisoletana Iziar Martínez. Iziar ya fue galardonada con el premio Joven Promesa 2019 de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV).

Estos galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre en Girona, donde conoceremos el podio de Oro, Plata y Bronce en las categorías individuales. Con este premio, la Fundación Princesa de Girona busca dar visibilidad a jóvenes deportistas y entidades que destacan por su ejemplaridad, esfuerzo, resiliencia y compromiso social, más allá de los logros estrictamente competitivos.

El Comité de Honor y Valores del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas ha estado presidido por Mohamed El Amrani, Premio Princesa de Girona Social (2014), emprendedor y activista social, reconocido por promover la inclusión social y el desarrollo en comunidades desfavorecidas. Además, han formado parte del jurado Teresa Perales, reconocida nadadora, con 26 medallas en los Juegos Paralímpicos; Valentín Massana, destacado atleta especializado en marcha atlética, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996; Ona Carbonell, exitosa nadadora de natación sincronizada, con múltiples medallas en campeonatos europeos y mundiales, y referente en la igualdad de género en el mundo del deporte; Ángel Martínez, exfutbolista, entrenador y coach; Emilio Sánchez Vicario, extensita profesional y figura destacada del tenis español; Salva Arco, exjugador de baloncesto y director general del Club Baloncesto Río Breogán (Lugo); Roberto Heras, exciclista profesional y cuatro veces ganador de La Vuelta; Paula Leitón, waterpolista en el Club Natación Atlètic Barceloneta y de la Selección Española; Joan Vehils, periodista deportivo y director del diario Sport; Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, y Laura Martínez, directora de deportes de Cadena SER.

Los finalistas a esta primera edición del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas han sido seleccionados de entre las cincuenta candidaturas de veinte disciplinas deportivas distintas, recibidas desde las diecisiete comunidades autónomas españolas. En el proceso de presentación de solicitudes, la Fundación ha ido de la mano de la Confederación de Uniones de Federaciones Deportivas de España (CUFADE) que, a través de los organismos federativos de todo el territorio, ha sido el ente encargado de moderar esta primera fase, garantizando, así, una amplia representación de disciplinas y regiones. Gerard Esteva, presidente de CUFADE, ha afirmado que: «Estamos muy orgullosos de la implicación de las comunidades y ciudades autónomas de todo el Estado español. Nos enorgullece ver cómo, a través del deporte, se transmiten valores esenciales y se fortalece la cohesión social que promueve el deporte base representado por estas federaciones autonómicas».

Categoría femenina

En la categoría femenina, el jurado ha reconocido los valores de la gimnasta rítmica aragonesa Inés Bergua por «su excelencia deportiva, el liderazgo humano y el compromiso social compatible con una carrera académica exitosa. Inés, es un ejemplo de constancia, disciplina para los jóvenes de su generación»; la skater gallega Julia Benedetti por «su esfuerzo y dedicación en un deporte emergente, combinando su carrera académica con su trayectoria deportiva y abriendo camino, destacando por su juventud y perseverancia para enfrentarse a desafíos», y la escaladora vallisoletana Iziar Martínez por «su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente pensando en las generaciones más jóvenes. Iziar conecta la escalada con la naturaleza y su propósito formativo y de sensibilización a niños y niñas para cuidar el planeta».