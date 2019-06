José María Pindado y Andrea Román se imponen en la Media Maratón de Campaspero

Los vallisoletanos José María Pindado y Andrea Román vencieron este domingo en la Media Maratón de Santo Domingo, de Campaspero, carrera que ha cumplido su trigésima novena edición y de cuya organización se encarga el Ayuntamiento de este municipio vallisoletano.

Pindado tuvo que apretaren el último kilómetro para hacer valer su mejor puesta a punto en esta carrera, cruzando la meta con un tiempo de 01:11:50, con 7 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, el segoviano de Olombrada David Valentín Aragón. El siguiente entró bastante más distanciado, Sergio Sánchez Martínez, quien, tras ganar el año pasado, en esta ocasión se ha tenido que conformar con el bronce. Sánchez concluyó con una marca de 01:13:42, satisfecho, pero con cierto sabor agridulce por no haber podido darlo todo por la siempre inoportuna alergia.

Tras acabar, Pindado declaró que «venía con alguna duda porque llevaba unos tres meses sin correr una media maratón, pero hoy me he visto bien, manteniendo un buen ritmo por kilómetro». La última vuelta al circuito se le hizo «un poco pesado pero he ido manteniendo la distancia con David Valentín, con el que he ido a la par, y al final, en el último kilómetro, pues el que más ha podido. He pegado un cambio de ritmo y me la he llevado». Tras este triunfo Pindado se mostró «muy orgulloso por ganar mi primera media maratón, porque tenía ganas», especialmente después de quedarse a las puertas del podio hace unos años en Campaspero, siendo cuarto.

Sergio Sánchez Martínez, José María Pindado Alonso, David Valentín Aragón / Agapito Ojosnegros

En mujeres Andrea Román no tuvo rival para conseguir la victoria, con un tiempo de 01:26:01. Fue tal su superioridad que finalizada la prueba reconoció que corrió «muy tranquila», a pesar de que «venía cansada porque hace dos semanas corrí otra media maratón, que no me salió muy bien, por lo que quería quitarme la espinita, por lo que he venido a disfrutar aquí. Lo he tenido relativamente fácil, sin forzar, disfrutando», explicó tal cual, como si no acabase de correr 21 kilómetros. Asimismo redondea de la mejor manera sus dos participaciones en Campaspero, donde anteriormente ya fue segunda.

Tras sus pasos llegó a meta Patricia Sangrador, de Tudela de Duero, quien finalizó con un tiempo de 01:32:16, y, tras ella, la ciudadrealeña Fátima de la Llave que concluyó con una marca de 01:35:09.

Fátima de la Llave González, Andrea Román García, Patricia Sangrador Fernando / Agapito Ojosnegros

La prueba arrancó justo cuando el reloj de la de la iglesia daba las nueve de la mañana, formándose un primer grupo de una docena de atletas que, tras realizar las dos vueltas de tramo urbano, se disgregó en la parte del circuito que rodea el municipio y atraviesa sus famosas canteras.

Junto a los 109 atletas que finalizaron la prueba estrella de la localidad churra, otros 86 hicieron lo propio en una carrera paralela de 9 kilómetros –cuarta edición- que discurrió por el mismo trazado. En total los inscritos alcanzaron los 230.

La media maratón más veterana de Castilla y León, «una carrera de diez gracias a la colaboración de los vecinos»

La de Campaspero es la media maratón más longeva de Castilla y León, poniéndose en marcha en 1980. La que más años tiene y la primera que se disputó.

En la actualidad atesora 39 ediciones, siendo una carrera que trasciende lo que es la mera competición –la cual también es importante, lógicamente-, pues alrededor de esta prueba se ha desplegado toda una fiesta de la promoción del atletismo, como son las distintas carreras que se celebran junto a la prueba reina. Desde hace cuatro años se celebra una carrera de 9 kilómetros, y, desde hace más ediciones, junto a la media maratón se disputan diferentes carreras de promoción para niños y jóvenes adaptadas a sus edades. Incluso existe una, cariñosamente conocida como categoría chupetín, donde los más pequeños participan junto, o de la mano o en brazos, de sus padres u otros familiares. Este año los inscritos en estas categorías infantiles han sido de 170.

Como explica Roberto Hernando, concejal de Deportes: «Para Campaspero es uno de los eventos más importantes del año, en el que los vecinos de la localidad nunca fallan. Cada año les pedimos colaboración y se vuelcan en ello. Si la prueba siempre sale de 10 es por los vecinos de Campaspero».

Clasificación media maratón

Hombres

1- José María Pindado Alonso 01:11:50 (CD Santinos), Valladolid

2- David Valentín Aragón 01:11:57 (Vino de Toro-Caja Rural), Olombrada

3- Sergio Sánchez Martínez 01:13:42 (Club Guadalajara), León

Mujeres

1- Andrea Román García 01:26:01 (At. Isaac Viciosa) Valladolid

2- Patricia Sangrador Fernando 01:32:16 (Giralda Sport) Tudela de Duero

3- Fátima de la Llave González 01:35:09 (PHI Grupo Polideportivo) Ciudad Real

Clasificación carrera 9 Kilómetros

Hombres: 1- Juan Pablo García Arranz 00:29:48 (Vino de Toro) Campaspero

Mujeres: 1- Begoña González Maeso 00:40:35 (CA Parquesol) Valladolid)