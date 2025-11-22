El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isa Rivero, el viernes por la noche tras ganar el combate por el título mundial de boxeo en el peso átomo Aida Barrio

Isa Rivero: «Voy a tardar en interiorizar que soy campeona del mundo»

La boxeadora vallisoletana considera que el título del peso átomo culmina «un gran esfuerzo» personal

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:08

Isa Rivero ya figura con letras de oro en la historia del deporte local y nacional. Sin embargo, la boxeadora vallisoletana, de 38 años, aún ... se frota los ojos para comprobar que no vive en un sueño y que, en efecto, brilla como nueva campeona mundial del peso átomo. «Todavía estoy en proceso de asimilarlo, la verdad. De hecho, es que me cuesta asimilar aún el hecho de haber sido campeona de Europa, así que voy tardar en interioriza esto mucho más», relata en una conversación con El Norte. Eso, sí, a 'La Finita' le invade una sensación constante de «felicidad» que le sirve para dar por bueno «todo el esfuerzo y todo el sufrimiento» que le ha supuesto llegar hasta lo más alto.

