Isa Rivero: «Voy a tardar en interiorizar que soy campeona del mundo»

Isa Rivero ya figura con letras de oro en la historia del deporte local y nacional. Sin embargo, la boxeadora vallisoletana, de 38 años, aún ... se frota los ojos para comprobar que no vive en un sueño y que, en efecto, brilla como nueva campeona mundial del peso átomo. «Todavía estoy en proceso de asimilarlo, la verdad. De hecho, es que me cuesta asimilar aún el hecho de haber sido campeona de Europa, así que voy tardar en interioriza esto mucho más», relata en una conversación con El Norte. Eso, sí, a 'La Finita' le invade una sensación constante de «felicidad» que le sirve para dar por bueno «todo el esfuerzo y todo el sufrimiento» que le ha supuesto llegar hasta lo más alto.

«Después de todo el trabajo que hemos hecho, de todo lo que hemos sufrido… Porque esto es una carrera de fondo en la que tienes que esforzarte día a día. Tanto Diego Uceta como yo trabajamos en otras cosas [Isa Rivero trabaja como científica en un laboratorio farmacéutico] y no estamos dedicados al cien por cien al boxeo. Es muy costoso compatibilizar todo. Cuando te dan vencedora de algo tan grande, sientes que todo eso ha merecido la pena. El tiempo y el dinero invertido para llegar. Sientes que es la culminación de todo ese esfuerzo», añade Rivero

El combate del viernes por la noche en la Cúpula del Milenio de Valladolid ante la mexicana Silvia 'La Guerrerita' Torres puso a prueba las mejores virtudes de Isa Rivero, que boxeó con una lesión en el tobillo que le empezó a dar guerra en los asalts finales. «La atención y la adrenalina no te permiten fijarte mucho en cómo estás, pero este ha sido uno de los combates más duros y difíciles que he tenido. Esta boxeadora tenía muchísimo nivel y ha sido campeona del mundo. Nos puso las cosas difíciles y tuvimos que sobreponernos».

La excelente condición física de 'La Finita' fue una de las claves de un combate muy igualado. «Es cierto que tengo una lesión en el tobillo, pero por suerte me han podido tratar muy bien esta semana en Synergia el doctor Nistal y su equipo. Hemos podido llegar bien a la pelea. Hemos hecho nuestro trabajo. Sí que me sentí bien físicamente, aunque al final notaba la lesión».

La clave radicó en el séptimo 'round', cuando Isa Rivero conectó varios golpes que acabarían resultando determinantes en la victoria a los puntos. «Sí, hubo asaltos muy parejos, pero en alguno conecté mejor o los golpes fueron más claros. Esos detalles son los que marcan la diferencia en una pelea tan pareja», relata la púgil vallisoletana.

Las celebraciones por el título mundial del peso átomo aún quedan pendientes para Rivero. La boxeadora explica que «de momento» no ha tenido mucho tiempo para festejar «nada». «Espero estar un poquito tranquila este fin de semana y disfrutar a posteriori con Diego [Uceta] y con todo el equipo. Al final esto es un trabajo de todos, tanto de Diego como de Julio López [su promotor], como del mánager [Quique Soria]».

Llegada a la cima mundial, Isa Rivero no se plantea nuevos retos… por el momento. «Ahora quiero descansar un poquito y recuperar el tobillo. Luego nos dejaremos llevar por nuestro mánager, Quique Soria, que es el que pauta el camino para ver qué idea tiene él. Lo que tenga que venir, vendrá porque no hemos dicho nunca que no a nada. Lo que tenga que llegar, llegará», finaliza la nueva campeona mundial de boxeo en el peso átomo, una vallisoletana en lo más alto.