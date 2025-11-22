¡La vallisoletana Isa Rivero, campeona del mundo de boxeo!

José Miguel Ortega Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:50 Comenta Compartir

La vallisoletana Isa Rivero es la nueva campeona del mundo del peso átomo tras conquistar el título en la Cúpula del Milenio, con lleno en las gradas, en un combate que apuró sus diez asaltos y que se decidió a los puntos. 'La Finita', que exhibió una forma física exultante, ganó en dos de las puntuaciones de los jueces (96-94 y 97-90) y empató en la decisión del tercero (95-95), lo qe le otorgó finalmente el cinturón de campeona del mundo.

Es la primera vallisoletana que se proclama campeona mundial a lo largo de la historia, convirtiéndose Isa Rivero en la tercera española en conseguir subir a lo más alto en cualquiera de las categorías de boxeo.

Fotos: Aida Barrio

La velada resultó espectacular y acabó con la guinda del título tras un combate muy cerrado, en el que las dos exhibieron buena pegada pero, sobre todo, una extraordinaria condición física. El público que acudió en masa a la Cúpula del Milenio acabó llevando en volandas a la púgil vallisoletana, en un combate y una jornada que entran directamente en la historia del deporte local.