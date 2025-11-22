El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isa, con el cinturón colgado de campeona del mundo, no puede evitar las lágrimas. Aida Barrio
Boxeo

¡La vallisoletana Isa Rivero, campeona del mundo de boxeo!

Es la nueva reina del peso átomo tras imponerse a los puntos a la mexicana Silvia 'La Guerrerita' Torres

José Miguel Ortega

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:50

La vallisoletana Isa Rivero es la nueva campeona del mundo del peso átomo tras conquistar el título en la Cúpula del Milenio, con lleno en las gradas, en un combate que apuró sus diez asaltos y que se decidió a los puntos. 'La Finita', que exhibió una forma física exultante, ganó en dos de las puntuaciones de los jueces (96-94 y 97-90) y empató en la decisión del tercero (95-95), lo qe le otorgó finalmente el cinturón de campeona del mundo.

Es la primera vallisoletana que se proclama campeona mundial a lo largo de la historia, convirtiéndose Isa Rivero en la tercera española en conseguir subir a lo más alto en cualquiera de las categorías de boxeo.

La velada resultó espectacular y acabó con la guinda del título tras un combate muy cerrado, en el que las dos exhibieron buena pegada pero, sobre todo, una extraordinaria condición física. El público que acudió en masa a la Cúpula del Milenio acabó llevando en volandas a la púgil vallisoletana, en un combate y una jornada que entran directamente en la historia del deporte local.

