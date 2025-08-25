El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Enrique Camiruaga durante un salto. El Norte
Hípica

Enrique Camiruaga brilla en el CST de Castilla y León con doble victoria en la jornada final

El jinete segoviano se impuso en las pruebas de 1,30 y 1,35 metros, convirtiéndose en el gran protagonista del concurso disputado los días 23 y 24 de agosto en el Centro Ecuestre regional

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:00

Doscientos diez binomios procedentes de Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid, País Vasco y Castilla y León, han participado los días 23 y 24 en el concurso de saltos CST que se ha disputado en el Centro Ecuestre de Castilla y León bajo la organización de la Federación Hípica de Castilla y León.

Si en la primera jornada en la prueba de mayor altura, 1,30 m, el ganador era Iñaki Lorenzo Simón, con 'Narintia', en la segunda jornada, en la que la organización al programa de la primera sumaba una prueba de 1,35 m, se ha impuesto en la misma Enrique Camiruaga con 'Perleband'. Previamente, el jinete segoviano también había ganado la prueba de 1,30 m, con 'Urko de Quijas'.

Las pruebas de 1,20 m vieron los triunfos de Mario Villapalos Rodríguez, con 'Lagertha', el sábado, y de Alejandro Castañón Lombardi y 'Joy Camper', el domingo. Lucía Blanco Ruiz y 'California Equus Duri', el sábado, e Irene González Martín, con 'Iris de la Real', el domingo, fueron las ganadoras del 1,10 m.

En las pruebas de 1 m, el sábado, Jaime Gabarrón situó a 'Caprichosa' en la primera plaza mientras que Máxima Sophia Kreis y 'Valmayor M' ganaban en la segunda jornada.

En 0,80 m, los ganadores fueron María Nogales Díaz, con 'Amaltea de Land' y Jaime Gabarrón González con 'Rinske'. En 0,50 m, el sábado se impuso Olivia Lozano con 'Wolke Von Haselnuss de Geen' y el domingo Vera Leo Corzo y 'Rinske'.

En cuanto a la prueba de Veteranos, disputada sobre un recorrido de 0,80 m, en la primera jornada se impuso Rocía Falcó montando a 'Calypso Falcó' y en la segunda Mercedes Revilla Sancha y 'Cumaru de Mies'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  3. 3 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  4. 4 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  5. 5

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»
  8. 8 Detenido por aprovechar las visitas a sus abuelas para robarles: «Es problemático y siempre miente»
  9. 9

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  10. 10

    Salen a subasta quince estudios y viviendas con garaje en un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Enrique Camiruaga brilla en el CST de Castilla y León con doble victoria en la jornada final

Enrique Camiruaga brilla en el CST de Castilla y León con doble victoria en la jornada final