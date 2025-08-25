Enrique Camiruaga brilla en el CST de Castilla y León con doble victoria en la jornada final

El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 12:00 Comenta Compartir

Doscientos diez binomios procedentes de Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid, País Vasco y Castilla y León, han participado los días 23 y 24 en el concurso de saltos CST que se ha disputado en el Centro Ecuestre de Castilla y León bajo la organización de la Federación Hípica de Castilla y León.

Si en la primera jornada en la prueba de mayor altura, 1,30 m, el ganador era Iñaki Lorenzo Simón, con 'Narintia', en la segunda jornada, en la que la organización al programa de la primera sumaba una prueba de 1,35 m, se ha impuesto en la misma Enrique Camiruaga con 'Perleband'. Previamente, el jinete segoviano también había ganado la prueba de 1,30 m, con 'Urko de Quijas'.

Las pruebas de 1,20 m vieron los triunfos de Mario Villapalos Rodríguez, con 'Lagertha', el sábado, y de Alejandro Castañón Lombardi y 'Joy Camper', el domingo. Lucía Blanco Ruiz y 'California Equus Duri', el sábado, e Irene González Martín, con 'Iris de la Real', el domingo, fueron las ganadoras del 1,10 m.

En las pruebas de 1 m, el sábado, Jaime Gabarrón situó a 'Caprichosa' en la primera plaza mientras que Máxima Sophia Kreis y 'Valmayor M' ganaban en la segunda jornada.

En 0,80 m, los ganadores fueron María Nogales Díaz, con 'Amaltea de Land' y Jaime Gabarrón González con 'Rinske'. En 0,50 m, el sábado se impuso Olivia Lozano con 'Wolke Von Haselnuss de Geen' y el domingo Vera Leo Corzo y 'Rinske'.

En cuanto a la prueba de Veteranos, disputada sobre un recorrido de 0,80 m, en la primera jornada se impuso Rocía Falcó montando a 'Calypso Falcó' y en la segunda Mercedes Revilla Sancha y 'Cumaru de Mies'.