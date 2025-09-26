Dos desplazamientos complicados para CPLV y Panteras

El Norte Valladolid Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

Las segundas jornadas de las Ligas Élite masculina e Iberdrola femenina depararán dos duros desplazamientos para el Caja Rural CPLV y el Caja Rural Panteras. Los dos principales equipos del club vallisoletano tendrán viajes largos y complicados, por los rivales a los que se enfrentarán. El cuadro masculino jugará en casa de un reforzado Arona Tenerife Guanches (sábado, 20:00 horas); mientras que el femenino lo hará en la del Skulls Almássera (sábado, 20:30 horas).

En Tenerife, el Caja Rural CPLV tendrá una de las primeras reválidas de la liga, al medirse a uno de los conjuntos que más y mejor se ha reforzado este año, que aspira a todo y que cuenta con una pista muy complicada para los rivales. Los vallisoletanos, con todos sus efectivos disponibles aunque la convocatoria sea más corta por motivos económicos, se medirán a un equipo que arrancó la competición goleando la pasada semana a Aranda en tierras burgalesas (2-11). Los checos Petr Skoloud, que llega del Rethel francés; Marek Loskot, tercer máximo anotador de la Liga Élite francesa en la última campaña; el eslovaco Roan Buchman; más Héctor Gargallo y Manel de la Cruz se han unido al también checo Ladislav Jaros o Raúl Aymerich para formar una plantilla que quiere luchar por la liga. Por su parte, los de Andrés Portero, tras alzarse con la Supercopa y arrancar la competición doméstica con una victoria, tratarán de, con su apuesta por la juventud y la cantera, traerse tres puntos importantes en este inicio.

Lo mismo buscarán las Panteras. De nuevo con un duelo de quilates en la pista del Skulls Almássera. Ángel Ruiz se llevará a las habituales en este inicio de temporada. En Valencia espera el reciente campeón de la Supercopa de España, que mantiene a sus dos artilleras de la pasada campaña, la vallisoletana Olivia Monjas y Blanca López, ambas internacionales absolutas; y que ha unido este verano a la portera Yaiza Camacho (Alas de Sagunto) y a la ex del CPLV Anna Domenech. Las valencianas solo perdieron un encuentro en la liga regular en su feudo el pasado curso, donde las Panteras cedieron por 8-6; aunque el Caja Rural se llevó el triunfo en las semifinales del 'play-off', con gol de oro en la prórroga.