Pleno de victorias de CPLV y Panteras en su debut liguero

Caja Rural CPLV y Panteras arrancaron sus respectivas Ligas con sendas victorias en el Polideportivo Canterac ante el Metropolitano. Tanto el equipo femenino como el masculino sumaron los tres primeros puntos ante los conjuntos del club vizcaíno. El femenino con más solvencia, mientras que el masculino se volvió a trabajar el triunfo.

Porque el Caja Rural CPLV volvió a encontrarse con un rival que complica cada encuentro, como ya había podido comprobar en las recientes semifinales de la Supercopa de España. En esta ocasión en Canterac, con el cuadro pucelano con más acierto de cara a gol y con la portería local en las manos de Iker Carranza. Los de Andrés Portero pusieron tierra de por medio en la primera parte, con un claro 3-0 gracias a los goles de Gabriel Fernández, Pedro Jaime Galván y Dani Díez. Sólo este último en superioridad. El Caja Rural estaba viendo portería mientras que Iker Carranza estaba evitando problemas atrás. Sólo Asier Arpón, en una doble inferioridad local, pudo batir al portero vallisoletano para el 3-1.

La segunda parte igualó las cosas, con los vizcaínos anotando nada más comenzar el duelo, de nuevo con uno más en la pista, gracias a Israel García. Pero otra vez Gabriel Fernández puso tierra de por medio con el 4-2. Israel García volvió a poner emoción en un tres para tres a un encuentro que resolvió Dani Díez sobre la bocina en una contra (5-3). Tres primeros trabajados puntos.

Ampliar Foto: Alfonso Pelayo Zaera

Mientras que el Caja Rural Panteras sumó la victoria con menos problemas en su debut ante las vizcaínas del Metropolitano. De hecho, las estadísticas reflejan ese 5-1 con 37 lanzamientos de las locales por 7 de las visitantes.

Elisa Díez y Tamara Vaidean anotaron en la primera parte. Y tras el 2-1, remataron la victoria Marta Pérez y Jimena Díez, con un doblete, en los minutos finales. Las Panteras se colocan segundas, tras el Skulls Almàssera, que goleó en su visita a Íscar.