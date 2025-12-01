Coello cerrará también el año 2025 como número 1 del mundo tras su triunfo en México

El vallisoletano Coello y Tapia con el sombrero mexicano de ganadores en el Major de Acapulco.

Llegó a haber ciertas dudas de que lo lograran un año más, y el tándem formado por Arturo Coello y Agustín Tapia volteó todas esas incógnitas con su mejor versión. La pareja número uno del mundo en 2023 y 2024 también lo será en 2025 después del triunfo cosechado este fin de semana en Acapulco (México).

No fue nada fácil la victoria en el Major de México, el último del año tras los celebrados en Roma, París y Doha, como quedó demostrado en la final ante Galán y Fede Chingotto (6/4 y 7/6). El decimotercer encuentro directo del año entre ambas parejas también sonrió a los número uno a pesar de la distancia que tomaron Galán y Chingotto en la segunda manga (2-5).

Pero fue ahí donde los campeones dirigidos por Gustavo Pratto sacaron su raza para voltear el partido y demostrar el por qué lideran el ránking los tres últimos cursos. Igualaron en el décimo juego (5-5) y forzaron la muerte súbita antes de colocarse el sombrero mexicano en lo más alto del podio de la pista de Acapulco (6/4 y 7/6 tras una hor y 43 minutos de juego).

El vallisoletano Coello y Tapia aseguran cerrar el año como números uno del mundo, además de embolsarse 47.250 euros por el triunfo en el Major de México.

Ahora solo queda encarar en Barcelona el Premier Padel Finals, título que se les viene resistiendo.

