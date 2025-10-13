Cuatro horas de espera para ver a la Selección

La expectación por la llegada del conjunto nacional a tierras vallisoletanas ha sido máxima. Decenas de fans se han aglutinado a la entrada del Hotel ... Palacio de Santa Ana esperando conseguir un autógrafo de sus jugadores favoritos. «Hemos venido desde Salamanca», decía una familia que esperaba la llegada de la selección desde hacía una hora. «Más bien hemos hecho al revés. Hemos venido a verles y ya hemos aprovechado para visitar Valladolid», reconocían los vecinos salamantinos.

Estaba claro quiénes eran los favoritos. Los gritos de «Pedri, Pedri, Pedri» han inundado la entrada de hotel. Algún que otro fan llevaba la camiseta de Pablo Barrio, mientras que una chica sujetaba una pancarta para Cucurella.

Los más previsores incluso se han llevado las sillas de la playa. «Llevamos aquí desde las cuatro y media», decían las madres de Lucas y Alonso, dos pequeños vallisoletanos de 8 años que aguardaban con ansia la llegada de los jugadores. «Queremos ver a todos, pero sobre todo a Pedri», reconocían ambos. Denislav, un joven de 15 años de padres búlgaros tiene claro que su apoyo va a ser para La Roja «Yo voy con España».

Los padres esperaban sentados mientras los niños corrían a coger sitio en primera fila. «Igual llegan tarde porque hay atasco en la carretera», se escuchaba entre la gente. Pero no, el atasco provocado por una colisión múltiple en la A-62 no ha impedido que la Selección Española llegase a la hora prevista gracias a un corredor habilitado por la Policía para que evitasen el atasco.

A tres minutos de las ocho de la tarde, han aparecido dos autobuses rojos con las palabras 'España' y 'Vamos'. Todos los presentes empezaron a gritar el nombre de sus favoritos mientras estos bajaban del vehículo y entraban directamente al hotel. «Al menos podrían haber saludado, no por mí, porque a mi me da igual, pero es la ilusión de los niños», mencionaba enfadado un padre.

Pero tres jugadores se pararon a atender a los aficionados con una sonrisa de oreja a oreja. Pedro Porro, Aleix García y Cucurella decidieron hacer felices a los más pequeños. «Pedro eres un grande», decía un padre. «Cucurella, que llevo desde las cuatro esperando», gritaba un niño. «Aleix, aquí porfa», le decía otro «Al menos Pedro me ha firmado la camiseta», sonreía uno mientras mostraba el autógrafo de su camiseta.

Lucas y Alonso se fueron felices porque consiguieron conocer a Cucurella y a Pedro Porro. Este último, exjugador del Pucela, será recordado por todos los presentes por el tiempo que ha dedicado y el cariño que ha mostrado hacia los vallisoletanos. Mientras tanto, los fans seguían coreando «Pedri, Pedri, Pedri».