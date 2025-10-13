El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marc Cucurella se hace una fotografía con unos fans.

Marc Cucurella se hace una fotografía con unos fans. Carlos Espeso
Valladolid

Cuatro horas de espera para ver a la Selección

El conjunto nacional llega al Hotel Palacio de Santa Ana tras esquivar el atasco de la A-62 gracias a un corredor habilitado por la Policía

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:47

La expectación por la llegada del conjunto nacional a tierras vallisoletanas ha sido máxima. Decenas de fans se han aglutinado a la entrada del Hotel ... Palacio de Santa Ana esperando conseguir un autógrafo de sus jugadores favoritos. «Hemos venido desde Salamanca», decía una familia que esperaba la llegada de la selección desde hacía una hora. «Más bien hemos hecho al revés. Hemos venido a verles y ya hemos aprovechado para visitar Valladolid», reconocían los vecinos salamantinos.

