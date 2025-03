Mikel Merino salva una mala noche de España

Óscar Bellot Enviado especial a Róterdam Jueves, 20 de marzo 2025, 23:12 Comenta Compartir

Mikel Merino rescató este jueves a España sobre la bocina en De Kuip y evitó que La Roja sufriese un duro varapalo en el mítico templo del fútbol neerlandés con el que coqueteó durante muchos minutos. Un gol en el descuento del navarro permitió que la selección que dirige Luis de la Fuente mantuviese la condición de invicta en partido oficial que acumula desde hace dos años y castigó a Países Bajos cuando el combinado de Ronald Koeman acariciaba el triunfo con la yema de los dedos.

La irrupción del futbolista del Arsenal, a cuya pólvora se ha encomendado también Mikel Arteta en tiempos de vacas flacas en la parcela ofensiva de los 'gunners' salvó una floja noche de la campeona de Europa, que se puso pronto por delante merced a un tanto de Nico Williams pero no supo atar en corto a un adversario pletórico de piernas y estuvo a punto de llevarse un rapapolvo a manos de una 'Oranje' poderosa.

Los goles de Gakpo y Reijnders permitieron remontar a los locales, que fueron superiores durante un largo tramo del encuentro y pudieron elevar la renta mediante sus veloces contragolpes, pero que se vieron lastrados por la expulsión de Hato en la recta final y terminaron sufriendo otro zarpazo terminal de Merino, el mismo hombre que habilitó el camino a la gloria de La Roja el pasado verano con la diana que marcó ante Alemania en cuartos de final de la Eurocopa. El falso nueve que se inventó Arteta fue también este jueves el brazo ejecutor de una España en la que hasta el mismísimo Lamine Yamal mostró su versión más terrenal, pero que llegará el domingo a Mestalla conservando intactas las opciones de seguir optando a revalidar el título de la Liga de Naciones.

Países Bajos Verbruggen, Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Hato, De Jong (Koopmeiners, min. 74), Reijnders (Wieffer, min. 90), Frimpong, Kluivert (Xavi Simons, min. 74), Gakpo y Memphis (De Ligt, min. 84). 2 - 2 España Unai Simón, Porro, Le Normand, Cubarsí (Huijsen, min. 41), Cucurella, Zubimendi, Fabián (Merino, min. 84), Pedri (Olmo, min. 67), Lamine Yamal (Oyarzabal, min. 67), Morata (Ayoze, min. 67) y Nico Williams. Goles: 0-1: min. 9, Nico Williams. 1-1: min. 28, Gakpo. 2-1: min. 46, Reijnders. 2-2: min. 93, Merino.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó a Gakpo, Huijsen, Ayoze y Van Dijk. Expulsó por roja directa a Hato (min. 82).

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, disputado en De Kuip ante 43.000 espectadores, 2.550 de ellos españoles.

Sentenció Luis de la Fuente en la previa que no pasaba por su cabeza especular de cara al partido de vuelta en Mestalla y fue fiel a ese propósito saltando al estadio del Feyenoord con el once de gala. A excepción de los lesionados Carvajal, Vivian y Rodri, el bloque que dispuso el riojano de inicio en The Kuip incluía a su guardia de corps. Un pelotón de primeros espadas que conjugaba el reguetón de Lamine Yamal y Nico Williams con el toque más clásico de Morata en ataque, recuperaba la figura de Unai Simón como custodio de la última trinchera y mantenía a Zubimendi como jefe de operaciones en la medular, situando a Pedri y Fabián al lado del pivote de la Real Sociedad. Llegaba con más bajas a la riña Ronald Koeman, que reconstruyó la zaga en torno al mariscal Van Dijk, fió el semáforo en la sala de máquinas a De Jong y rescató a un veterano de Vietnam como Memphis para el frente ofensivo.

Dispuestas así las filas, germinó pronto una batalla a calzón quitado. Golpeó enseguida España, que rebajó el ardor con el que salió la 'Oranje' a través de la pujanza de Lamine Yamal, la clarividencia de Pedri y el estoque de Nico Williams. Resolvió con brillantez el extremo del Athletic una asociación que nació en un robo de Lamine Yamal y que clarificó Pedri maridando genialidad y templanza a partes iguales. La diana expuso también la tibieza de la zaga neerlandesa, contrapunto de una vanguardia mortífera.

Conserva el combinado de Koeman esa frescura que siempre fue el santo y seña del país de los tulipanes y una capacidad para maquillar deficiencias cuando puede armarse en torno a la pelota que le permitió reponerse con entereza en un partido de espíritu expansivo. Empató Gakpo al filo de la media hora aprovechando una acción en la que a Lamine Yamal le faltó sacrificio en labores de intendencia y la igualada alteró la correlación de fuerzas.

Golpeó el tanto del atacante del Liverpool la confianza de España, que para entonces lamentaba haber desperdiciado un cabezazo de Morata en posición franca y había perdido consistencia en la presión. Perdió fuelle la tropa de De la Fuente, que aumentó sus penurias con la lesión de tobillo que sufrió Cubarsí. La dolencia del central del Barça propició el debut como internacional de Huijsen, neerlandés de nacimiento y antiguo capitán de la sub-19 de Países Bajos al que su antigua parroquia recibió con una sonora pitada.

Cambios decisivos

Se retiró cabizbaja a vestuarios España, a la que Países Bajos volvió a zarandear nada más comenzar la segunda parte. Asestó otra puñalada en el corazón de un combinado desangelado Reijnders, que se resarció del gol que le había negado el travesaño en la recta final de la primera parte empalando a la red un servicio de Frimpong con un zurdazo ante el que nada pudo hacer Unai Simón.

Sufría mucho España con la verticalidad de Frimpong y carecía también de capacidad de sujeción en la divisoria, lo que permitía manejarse con suficiencia a los locales a partir del buen gobierno de De Jong y la autoridad de Reijnders.

Combatió Luis de la Fuente el fallo multiorgánico que aquejaba a España mediante un triple cambio mediada la segunda parte que sacó del césped a un errático Lamine Yamal, a un desbordado Pedri y a un desabastecido Morata para dejar paso al juego entre líneas de Dani Olmo, el duende de Ayoze y el oficio de Oyarzabal. Elevó la apuesta Koeman con la entrada de Koopmeiners y de Xavi Simons en busca del tercero, pero los cambios de De la Fuente y la expulsión de Hato acabaron propiciando un epílogo amargo para Países Bajos que deja a España en mejor disposición para Mestalla.