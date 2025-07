El CD Victoria, apeado del Trofeo Diputación de Valladolid

Juan Diez Regidor Domingo, 13 de julio 2025, 11:07 Comenta Compartir

Nueva polémica en el fútbol vallisoletano. Cuando todavía no se ha resuelto (del todo) el culebrón del Betis con su estancia o no en 3ª RFEF, llega otro capítulo de controversia que en este caso atañe a otro club de la capital, también verdiblanco. Es el CD Victoria, equipo recién ascendido a Regional Aficionado que, por sorpresa, no disputará el Trofeo Diputación de 2025.

Se trata del torneo por excelencia de la pretemporada. Este año cumple su 31ª edición, con Valdestillas como escenario. Se citan ocho equipos invitados por la Federación de Castilla y León, siguiendo unos criterios clasificatorios comunes en las últimas temporadas. El primero es el Valladolid Promesas (que en las últimas temporadas ya ha optado por llevar un plantel prácticamente repleto de juveniles), seguido de Tordesillas y Mojados, que militan en Tercera.

Después, hasta completar las ocho plazas, se incluyen a los de Regional Aficionado: al Betis (en proceso judicial para subir o no a 3ª), el Laguna (descendido de 3ª) y La Cistérniga. El cuarto equipo pucelano que jugará en esta liga es el CD Victoria que, sorprendentemente, no está. Sin embargo, sí figura el Villa de Simancas, que ha descendido a Provincial, en un cuadro que completa el Valdestillas como anfitrión.

La Federación basa tal decisión en que los equipos «no se eligen en función de la temporada que empieza, sino por su situación en la que acaba». De ahí que esté el Simancas (que ha jugado en Regional) y no el Victoria (que ha jugado en Provincial).

Sin embargo, los precedentes dicen todo lo contrario. En la última década siempre ha jugado el trofeo el que ha ascendido a Regional esa temporada: Villa de Simancas (2024), Gimnástica Medinense (2023), La Pedraja (2022), Laguna (2019), Navarrés (2018), La Cistérniga (2017) y Universidad de Valladolid (2016) y, por contra, no lo ha disputado ninguno de los que ha descendido cada año. Solo una excepción, la de 2016, en el que descendieron tres (Navarrés, Rioseco y Sur) y sí lo jugó el Navarrés como mejor clasificado para poder ser ocho.

Podría darse que los clubes descendidos hubieran renunciado a la plaza, pero no fue así. Sin ir más lejos, el año pasado, la Gimnástica Medinense (descendido) no recibió ninguna invitación a un trofeo al que asistió el Villa de Simancas (ascendido de Provincial).

Conestos datos, desde la directiva del CD Victoria achacan esta exclusión al ámbito extradeportivo. Admiten encontronazos desde hace un lustro con la federación y, sostienen, que se trata de «una venganza». «Ya lo sabíamos. Llevamos varios años con reticencias: problemas con las licencias, cambios de horarios de última hora durante la liga… no son ni una ni dos», asume Iván Ferrín.

Competencia de la Delegación

El club asegura que en estos meses no le ha llegado invitación y, pese a consultar a la Federación el porqué, no ha recibido respuesta hasta este lunes con un escrito en el que afirman que esa decisión no era su competencia, sino de la delegación de Valladolid. Nada más. No obstante, el Villa de Simancas recibió dicha invitación en el mes de mayo. Iván Ferrín ha confirmado a este periódico que no reclamarán: «No vamos a llorar. Haremos nuestra pretemporada en las mejores condiciones».

Los cruces ya están sorteados: Mojados-Villa de Simancas; Tordesillas-Betis; Valladolid-La Cistérniga; Laguna-Valdestillas. Tordesillas (campeón de las últimas ediciones) y Valladolid Promesas (el equipo con mejor palmarés) no se encontrarán, como es habitual, hasta la final. El campeonato arrancará el 18 de agosto, mientras que el trofeo femenino lo hará cinco días después con la participación de Parquesol, Ribera Lince, Atlético Lince y Real Valladolid.