El Tordesillas saca el martillo

Juan Diez Regidor Tordesillas Domingo, 9 de marzo 2025, 19:44

Tres minutos le duró el plan al Ciudad Rodrigo en Las Salinas. Lo que tardó un jugador propio en hacer una falta absurda. Lo que tardó un rival en clavarla en la escuadra. Golazo de Villa, de los más bonitos de la temporada, en un tiro que pegó con el alma y que sirvió para echar por tierra cualquier esquema, sobre todo visitante, que tuvo que pensar en atacar.

Marchena dejó a Chatún en el banquillo, consciente de que necesita estar al 100% para las batallas venideras. Partió con Torres arriba para batallar con los jabatos que tenía enfrente. Porque si de algo puede presumir el Ciudad Rodrigo es de que sus pupilos pelean. Lo hicieron, mermados ya por ese gol.

Atlético Tordesillas Farolo; Manja, Abraham, José, Villa; Fer, Abel (Bonilla, min. 85), Miguel (Rafa, min. 62); Samu (Chatún, min. 62), Emi (Ferreras, min. 76) y Torres (Dani Díez, min. 76). 2 - 0 Ciudad Rodrigo David; José Manuel, Moríñigo, Farres, Álex Pérez (Gonza, min. 62); Jorge (Víctor, min. 76), Sergi, Maza (Medina, min. 62); Pertu, Iván (Dani, min. 76) e Isma (Alexander, min. 76). Árbitro: Martínez Rodríguez (León). Amonestó al jugador local Emi y al visitante José Manuel.

Goles: 1-0 Villa (min. 3). 2-0 Samu (min. 60)

Incidencias: Las Salinas. 300 espectadores

Cogieron la manija en los siguientes minutos, bien por la necesidad o bien también porque al Tordesillas no parecía importarle mucho no llevar la iniciativa, hasta el punto de que parecía que era lo que quería.

Porque de caer otro gol ese iba a ser el segundo y Samu avisó. Dirigió una contra letal por la izquierda y chutó después de que el balón diera tres botes, los justos para no pegarla cómodo y que la despejara David. El choque se perdía en disputas y hasta que Samu no volvió a tenerla había poco que llevarse a la boca. Su segunda ocasión, esta vez por la derecha (el chaval va de una banda a otra como quien echa andar), la salvó un defensa, después de dejar sentado a otro.

Ampliar El once inicial del Tordesillas. Henar García

Al encuentro le faltaba brío y le sobraba temple, en beneficio de quien ganaba, que sabía que no se podía conformar con esto, que las mínimas ventajas este año no son buenas compañeras. Premio para el que tirara, que por momentos costaba dinero. Gracias Samu por intentarlo, ahí tiene usted su premio.

Su disparo tocó en un rival, lo que terminó de despistar a David, pero fue muy potente. Gol de la tranquilidad y eso que todavía no estaba Chatún por el verde. De hecho, entró en ese instante. Y su equipo es uno sin él... y otro con él (mejor).

El ataque rojiblanco se revitalizó, Torres empezó a estar más desahogado y Chatún se buscó la vida para tenerlas. No las metió (falta hará en el futuro), pero generó, aunque a veces fue demasiado solidario. El gol de la sentencia (y de la temporada) se lo había guardado Dani Díez. Se inventó un disparo desde medio campo casi de espaldas que pilló a David un kilómetro adelantado, pero la vida son milímetros de fortuna, que esta vez no hubo.

Los de Adri Fraile desde el 2-0 eran un querer y no poder. Intentaron desplazamientos en largo, chafados por una defensa impoluta. No hicieron sufrir al Torde, noticia, que metió más piernas de refresco. Entre ellas las de Rafa, que cada vez que vuelve firma un rato de notable. Otro recuperado para la causa... y no cualquier causa. Nueve finales con el objetivo de ganarlas todas. Y después ya Dios dirá.