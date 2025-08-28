El Tordesillas manda en el Trofeo Diputación ante un inofensivo Real Valladolid Promesas

Jesús, con el dorsal 6, trata de llevarse el esférico ante el tordesillano Fer y con Arnu detrás.

El Norte Valladolid Jueves, 28 de agosto 2025, 23:54 Comenta Compartir

El Atlético Tordesillas se llevó por tercer año consecutivo el Trofeo Diputación, celebrado en esta ocasión en Valdestillas. El equipo rojiblanco aprovechó la falta de gol del Real Valladolid Promesas para dar por bueno el solitario tanto de Abel Conejo.

El partido comenzó igualado con la posesión dividida por ambos bandos. La primera ocasión peligrosa vino en el minuto 8 a favor del Tordesillas, con un centro-chut potente de Daniel Díez, al que no pudo llegar Chatún. La réplica vino al minuto siguiente con un tiro peligrosísimo de Jesús Martínez que se fue fuera por muy poco.

Atlético Tordesillas Eder Tejedor, Javier Castaño (Jorge González «Pesca», min. 68), Jesús Torres (Nicolás Romero, min. 57), Carlos Alonso «Chatún» (Miguel Velázquez, min. 34), Abel Zambrana «Popi» (Javier Escudero, min. 57), Javier Manjarrés, Abel Conejo (Diego Herrados, min. 68), Jorge Sanabria, Abraham Rodríguez, Daniel Díez (Jorge Delgado, min. 57), Fernando Sánchez (Miguel Hernández, min. 68).. 1 - 0 Real Valladolid Promesas Álvaro de Pablo (Hugo Calvo, min. 72), Jorge Iglesias «Koke», Diego Arconada (Dennis Galante, min. 72), José Luis Aranda, Jesús Martínez (Iker Ivorra, min. 64), Raúl González, Adrián Arnuncio, Sergi Esteban (Nouhoun Sylla, min. 72), Javier Olandia (Ángel Carvajal, min. 64), Ismael Díaz (Alin Serban, min. 72), Sergio Neira (Juan Carlos Murcia, min. 64). Árbitro: Carlos Cañibano Arias, auxiliado en las bandas por Samuel Blanco Ordóñez y Hugo Díez Poncela, actuando como cuarto árbitro Fernando González Merino, todos ellos pertenecientes a la Delegación de Valladolid del Comité Territorial de Árbitros de la RFCYLF. Amonestó a Fernando Sánchez (min. 45), Javier Castaño (min. 52), Jorge González «Pesca» (min. 77) y Javier Escudero (min. 90+3) por el Tordesillas, y José Luis Aranda (min. 86) del Valladolid Promesas..

Goles: 1-0, Abel Conejo (min. 45+6).

Incidencias: Campo Municipal José María Mellado (Valdestillas). 800 espectadores.

El ritmo del partido era alto y poco a poco el Tordesillas se hacía con el balón. Chatún la tuvo en el minuto 14 con un tiro desde la frontal que se rozando el palo. De nuevo llegaba el Tordesillas, y un pase peligroso de Popi fue rematado de tacón por Jesús Torres sin éxito. A continuación, Daniel Díez lo intentó con un tiro lejano que se fue alto.

En el minuto 29 se produjo un choque peligroso entre Chatún y Álvaro de Pablo, que requirieron asistencia sanitaria. Choque entre cabezas que provocaron sendas brechas que obligó a la sustitución de Chatún, y a que Álvaro de Pablo jugara con un llamativo vendaje en la cabeza, tras haber estado el juego parado ocho intensos minutos.

Tras la reanudación, el Tordesillas siguió llevando la voz cantante, pero el Promesas, quería despertar, y un tiro de Sergi Esteban, se estrelló en el palo tras desviarlo ligeramente Eder.

Ya en el largo descuento de la primera parte se abrió el marcador por parte del Tordesillas, obra de Abel Conejo que remató al fondo de la red, aprovechando un centro de Jesús Torres tras pelear la posesión del balón. Con victoria del Tordesillas se llegó al descanso, con la impresión de haber sido superior al Promesas.

En la segunda parte, dio la impresión de que el Promesas quería dar un paso adelante en busca del empate, pero sin demasiado peligro. Tuvo que ser el rojiblanco Miguel Velázquez el que provocase el primer ¡uy! de la segunda parte.

A continuación, llegó la más peligrosa del Promesas hasta el momento, con una jugada individual de Arnu que remató rozando el palo.

En el último cuarto de hora el Promesas siguió acelerando para intentar empatar el partido. Eso hacía que el Tordesillas tuviera alguna contra peligrosa, como la ejecutada por Javier Escudero que detuvo Hugo Calvo.

Tras eso, el balón fue un monólogo blanquivioleta, desbocado en busca del empate. Otro intento del Promesas vino de la bota derecha de Alin Serban, que remató fuerte sin dejarla caer, pero su tiro estuvo lejos de ver portería. En el 88, Murcia disparó desde la frontal, pero el balón salió rozando el larguero, sin que la portería del Tordesillas se viese ya amenazada hasta el pitido final.