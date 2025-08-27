El Real Valladolid Femenino estrena su palmarés en el Trofeo Diputación

El Norte Valladolid Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:26 Comenta Compartir

Las primeras llegadas fueron por parte del Real Valladolid, que llevaba más el control del juego. Pero sin ocasiones realmente claras como para abrir el marcador.

En el minuto 20 llegó la primera ocasión clara, con un intento de gol olímpico de Yaiza que se estrelló en el palo. Pero a continuación, llegó un golazo de la misma Yaiza para abrir el marcador.

CD Parquesol Carla Del Olmo (Irene Alonso, min. 60), Patricia García (Sofía Sanz, min. 45), Sandra Álvarez, Natalia Arenal, Carolina García, Sandra Vallejo, Douaa El Makkaouy (Nerea Toribio, min. 56), Andrea Zoé Barreto, Elsa Tomillo (Claudia Blázquez, min. 34), Alba De Lucas, Mara Montesano. 0 - 5 Real Valladolid Iraila Rivera (Daniela Gómez, min. 45), Carla Díez (Celia Solís, min. 45), Laura Valdivieso (Lucía Santos, min. 60), Alba Pastor, Nerea Benito (Jimena Gil, min. 45), Carmen García, Paloma González, Sara Unzueta, Guiomar Escudero, Lucía Gago, Yaiza Blanco (Nayla Manrique, min. 60). Árbitro: Paula Peláez Ramos, auxiliada en las bandas por Paula Sardón Alonso y Selene Sastre Sánchez, actuando como cuarto árbitro Rodrigo Blanco Rodríguez, todos ellos pertenecientes a la Delegación de Valladolid del Comité Territorial de Árbitros de la RFCYLF.

Goles: 0-1, Yaiza (min. 21). 0-2, Nerea (min. 24). 0-3, Carmen (min. 42). 0-4, Carmen (min. 68). 0-5, Carmen (min. 72).

Incidencias: Campo Municipal José María Mellado (Valdestillas). 150 espectadores.

El ritmo blanquivioleta no cesó con el gol, y Paloma estuvo cerca de doblar la renta con un tiro al borde del área que salió alto. Pero lo que llegó fue el gol de Nerea que batió a Carla con un tiro que apunto estuvo de detener la portera parquesolina.

Parecía la final sentenciada con la llegada de la primera pausa de hidratación. Y casi llegó el tercero con una falta botada por Yaiza que Lucía remató fuera.

Las blanquivioletas ganaban en el marcador y en velocidad, y así seguían llegando más ocasiones para el Valladolid. Un centro de Paloma desde la banda izquierda, lo controló Nerea dentro del área, pero su tiro se fue fuera.

Pero el tercer gol llegó obra de Carmen rematando de primeras un centro lateral de nuevo desde la banda izquierda, y plasmando sobre el marcador la enorme superioridad blanquivioleta.

La primera ocasión del Parquesol llegó en el descuento de la primera parte con un tiro de Claudia Blázquez desde larga distancia que se fue fuera. Con 0-3 llegó el descanso, con la impresión de que el Real Valladolid podría aumentar su renta en la segunda parte.

Los primeros minutos de la segunda parte fueron intentos del Parquesol por acercarse a la portería de Daniela, pero sin mucho éxito. El ritmo bajó de manera considerable y las llegadas a las porterías contrarias descendieron, también por el cansancio que acusaban las futbolistas.

En el minuto 65 volvieron las ocasiones blanquivioletas, con un tiro con peligro de Carmen García que se fue fuera. Y en el minuto 68 llegó el 0-4, con una jugada individual de Jimena que asistió a Carmen García para anotar su doblete.

Y anotó su triplete cuatro minutos después, al rematar delante de Irene para el 0-5.

Pudo llegar el sexto en el minuto 79, con un centro de Lucía Santos que Jimena Gil remató fuera. En los últimos minutos nuevos intentos blanquivioletas por aumentar la renta. Pero lo que llegó fue el final del partido con el triunfo del Real Valladolid.

Así pues, el Real Valladolid estrena su palmarés, en su primera participación, ya que recordemos que en las anteriores participaciones, el escudo del Real Valladolid iba bajo el paraguas del C.D. Villa de Simancas.

Este jueves 28 finaliza también la edición masculina del Trofeo Diputación con la final entre At. Tordesillas y Real Valladolid Promesas, a las 19:00 h. en el Campo Municipal José María Mellado, de Valdestillas.