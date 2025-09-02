El estadio de Las Salinas, más cerca de la Copa del Rey

Juan Diez Regidor Martes, 2 de septiembre 2025, 18:03 | Actualizado 18:11h. Comenta Compartir

Vaso medio lleno o medio vacío en Tordesillas. Medio lleno: los rojiblancos tienen opciones de jugar la Copa del Rey en su campo; medio vacío: hay obligaciones que cumplir. La RFEF se ha pronunciado un mes después de visitar Las Salinas con el propósito de decidir si el terreno de juego es apto o no para disputar la histórica primera eliminatoria de Copa, un hecho inédito en la historia del club. Y ha dicho que sí, pero con condiciones.

Ha informado tanto a la entidad como al Ayuntamiento que las instalaciones sí son aptas, pero que para dar el visto bueno definitivo es necesario hacer mejoras. En primer lugar, en la iluminación. En estas temporadas ya ha habido problemas al respecto cuando, en invierno, hubo problemas lumínicos con algunos partidos que acababan más allá de las seis de la tarde. Las torres de luz deben llegar a una media de, al menos, 600 luxes.

Y en segundo lugar, el estado del césped. No cabe duda de que es el otro debe del Tordesillas, si bien en el curso anterior se notó una clara mejoría. De hecho, esta pretemporada el conjunto rojiblanco lo ha querido mimar al máximo. Ha entrenado allí lo justo y no ha disputado ni un solo amistoso en Las Salinas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Un emisario de la federación visitó las instalaciones el pasado 3 de agosto.

El plazo es de un mes. El 1 de octubre la RFEF deberá recibir la documentación con los cambios en la iluminación efectuados y unas fotografías del estado del césped para comprobar si es viable o no. Club y Ayuntamiento ya han comunicado que trabajan «intensamente» para cumplir estos requisitos por los que sus aficionados llevan luchando desde que su equipo confirmó su presencia en el torneo del KO.

La hinchada lo quiso expresar no solo en redes, sino también físicamente. Colgó carteles en las principales calles del pueblo con un lema '#LaCopaEnLasSalinas' como medida para demostrar al Ayuntamiento que la afición iba a hacer todo lo posible para disfrutar la Copa del Rey en su campo. El primer paso se ha logrado.

Aun así, habrá que esperar un mes para la decisión definitiva. El histórico cruce, que se disputará a partido único seguramente frente a un Segunda División, se celebrará entre los días 28 y 30 de octubre. Falta por conocer el rival, que se resolverá en un sorteo por «proximidad geográfica» (como una de las novedades de esta temporada) y el escenario. Lo que está claro es que Las Salinas está más cerca de serlo que ayer.