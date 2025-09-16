El Getxo, rival del Betis en la previa de Copa del Rey La ida se disputará en tierras vascas y la vuelta en Canterac, todo ello sin la certeza completa de si jugará en Regional esta temporada

El Betis CF ya conoce su rival para la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Será el Club Deportivo Getxo, conjunto vasco que también milita en Regional. Este año, como novedad, la eliminatoria se disputa a doble partido. La ida será fuera, en el Campo Municipal de Fadura, el 27 o 28 de septiembre, y la vuelta en Canterac, el 4 o 5 de octubre.

Será un hecho histórico para el conjunto verdiblanco, que se quedó a un paso de ascender a 3ª RFEF la pasada campaña tras caer en la final del play-off frente al Numancia B. No lo hizo y por ello obtuvo el premio de la Copa del Rey. Si pasa la eliminatoria se medirá a un equipo de Primera División, sin contar los cuatro que juegan la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club) ya que están exentos de las primeras rondas.

¿Preferente o Tercera?

Este evento extraordinario, al disputarse en fin de semana, obligará a aplazar dos partidos de liga, los que se juegan esas fechas (Béjar en casa y La Cistérniga fuera). Todo ello con el desconocimiento de si el Betis jugará al 100% en en esta categoría, en Preferente. Todo apunta a que sí, pero el proceso judicial está totalmente abierto.

En la mañana de este martes miembros de la directiva del Betis han estado presentes en la vista celebrada en Madrid sobre este asunto, que decantará el futuro del club. En ella han plasmado al juez sus motivos que les llevan a recurrir la decisión de la RFEF, que mantuvo al Bembibre en 3ª RFEF y no ascendió a los verdiblancos a la hora de ocupar la plaza que, a priori, quedaba libre.

La reunión, que ha durado alrededor de dos horas, la han compartido con el abogado de la RFEF, quien defiende la posición contraria y argumenta que cualquier cambio que se produzca a estas alturas, con las competiciones ya empezadas, sería un gran perjuicio para todos los clubes. El Betis, por su parte, como ya defendió frente al juez de competición (que no le dio la razón), insiste en el «vacío legal» del reglamento de 3ª RFEF que, tras aumentarse la liga a 19 equipos, no modificó el apartado relativo a los descensos (siguió indicando que bajaban los clasificados en los puestos 16º, 17º y 18º)

En un plazo de 10 a 15 días la jueza tomará la decisión. Mientras tanto, Canterac se viste con sus mejores galas para recibir la Copa del Rey.