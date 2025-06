El Betis es equipo de Tercera durante unos minutos en la web de la RFEF

Después de ver que el culebrón competicional de Castilla y León parecía acercarse a su fin en lo que respecta al fútbol regional y al ... Grupo VIII de la Tercera Federación, la telenovela ha sumado un nuevo capítulo de incertidumbre.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) incluyó ayer el escudo del Betis de Valladolid entre los membretes de los clubes de Tercera, en medio de un tira y afloja con el Atlético Bembibre por ver si alguno de los dos equipos se queda con la plaza vacante que ha dejado el ascendido Burgos B.

Pendientes de lo que decida el Juez Único de Competición de la RFEF, la pista en la página web de la Federación dejaba un reguero de alegría en el seno del club de Delicias, tal y como recogió El Norte de Castilla. Sin embargo, tras la publicación de la noticia por parte de este peridódico la propia federación nacional decidió retirar de su página web oficial los escudos de todos los equipos que participan en la competición.

En ese pantallazo, que acompaña esta información figuraba el del CD Betis, equipo que lucha en los despachos por una plaza con el club berciano.

De hecho, sí aparecía el del club verdiblanco y no el del equipo leonés. Sin embargo y, tras consultar a fuentes de competición de la RFEF, informaban que «la decisión aún no está confirmada hasta que no lo determine el Juez de Competición y, a posteriori, lo hagan oficial a través de una resolución».

Fue después de esto cuando la propia RFEF decidió retirar todos los escudos para no llamar a la confusión, o no hacerlo hasta que la resolución sea pública.

Todo llega después de que el Burgos Promesas ascendiera hace apenas dos semanas y dejara libre un hueco en la liga. La Federación de Castilla y León se desvinculó del caso y pasó la 'patata caliente' a su superior, a la española, quien debe tomar la decisión definitiva de quién jugará en 3ª RFEF. De confirmarse que es para el Betis, serían tres los equipos vallisoletanos en la liga, un año más. Aun así, el Atlético Bembibre ya anunció que pelearía la plaza. Podría presentar recurso como ya hizo el Mojados el año pasado, si bien la gran diferencia es que aquí ya es la propia federación española la que toma directamente esta decisión.

El Betis trabaja desde el ascenso del Burgos Promesas en formar una plantilla competitiva, consciente de esta oportunidad de ascender.

De hecho, ya ha apalabrado regresos importantes como el de Iván Fernández o David Jiménez, que ya vistieron la verdiblanca, y sigue trabajando en traer talento, ya que será el único equipo de la capital vallisoletana (sin contar el Real Valladolid) que compite en una categoría nacional.