El Betis ya figura como equipo de Tercera RFEF

El culebrón del mes de junio parece estar cerca de su final. Al menos su primer capítulo. El Betis CF es de 3ª RFEF, al menos así lo indica la página web de la Real Federación Española de Fútbol. Y no cabe dudas porque entre los 18 equipos del grupo de Castilla y León, en esa misma web, ya no figura el del Atlético Bembibre, que era su competidor por esa última plaza. Aun así, desde dicha Federación aclaran que «la decisión no está tomada de manera oficial» hasta que no se reúna el juez de competición.

Todo llega después de que el Burgos Promesas ascendiera hace apenas dos semanas y dejara libre un hueco en la liga. La Federación de Castilla y León se desvinculó del caso y pasó la 'patata caliente' a su superior, a la española quien, aunque no ha emitido una resolución oficial concreta, sí recoge en sus cauces oficiales el escudo verdiblanco entre los clubes que figuran en la competición

De confirmarse, serían tres los equipos vallisoletanos en la liga, un año más. Aun así, el Atlético Bembibre ya anunció que pelearía la plaza y, de hacerse todo oficial, podrían presentar recurso como ya hizo el Mojados el año pasado, si bien la gran diferencia es que aquí ya ha sido la propia federación española la que ha tomado directamente esta decisión.

El Betis trabaja desde el ascenso del Burgos Promesas en formar una plantilla competitiva, consciente de esta oportunidad de ascender. De hecho, ya ha confirmado regresos importantes como el de Iván Fernández o David Jiménez, que ya vistieron la verdiblanca, y sigue trabajando en traer talento, ya que será el único equipo de la capital vallisoletana (sin contar el Real Valladolid) que compite en una categoría nacional.